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Впечатляющая цифра: Епифаний рассказал, сколько приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ

5 января 2020, 11:13

В 2020 году ожидается новая волна массовых переходов, уверен митрополит Епифаний.

Епифаний
Митрополит Епифаний анонсировал присоединение приходов МП к ПЦУ / Reuters

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, который ранее высказался о переносе празднования Рождества, заявил, что с момента основания ПЦУ к ней присоединились около 600 приходов Московского патриархата.

Глава ПЦУ выразил надежду, что в будущем ожидается новая волна таких массовых переходов.

"Но необходимо время. Мы хотим, чтобы и в дальнейшем это было мирно, спокойно и добровольно. Мы не имеем права создавать внутри страны религиозный фронт, нам не нужны противостояния", - сказал Епифаний в интервью Радио Свобода.

Кроме того, митрополит убежден, что в этом году состоится признание ПЦУ со стороны нескольких поместных православных церквей.

"У нас есть признание со стороны Элладской православной церкви, есть признание со стороны Александрийского патриархата, который является вторым по чести после Вселенского патриарха в диптихе. Эти церкви играют важную роль в общем в православном мире. И мы увидим, что в следующем (2020-м, - Главред) году будет признание также нескольких других поместных православных церквей. Это уже необратимый процесс", - отметил Епифаний.

Читайте также"Будет сюрприз": Епифаний сделал неожиданный прогноз относительно архиереев РПЦНапомним, ранее предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена признать автокефалия УПЦ.

Как сообщал Главред, Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ.  В частности, Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II написал письмо, адресованное главе Православной церкви Украины Епифанию,  в котором говорится о том, что Элладская православная церковь признает братские отношения с ПЦУ и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира.

УПЦ МП Томос Митрополит Епифаний ПЦУ новости Украины
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