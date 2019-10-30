Элладская церковь официально сообщила о каноническом признании ПЦУ

Архиепископ Иероним II и митрополит Епифаний / Фото pomisna.info

Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II написал письмо, адресованное главе Православной церкви Украины Епифанию, в котором говорится о том, что Элладская православная церковь признает братские отношения с ПЦУ и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира.

Письмо было отправлено из Священного синода ЭПЦ 21 октября, а в Михайловский Златоверхий монастырь оно поступило 28 октября, сообщает пресс-служба религиозной организации. В тексте говорится об одобрении действий Вселенского патриарха Варфоломея относительно преодоления церковного разделения в Украине.

Кроме того, архиепископ Иероним поздравил Епифания с получением автокефалии и пожелал поддержки от Бога при исполнении ответственных обязанностей.

"Радуемся доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла между Вами и нами, православными и братьями во всем, преграда, которая нас разделяла, нанося печали, большие скандалы, и большой вред всей Церкви и общему в современном мире свидетельству Православия", - говорится в письме предстоятеля Элладской церкви.

Фото pomisna.info

Фото pomisna.info

Напомним, ранее стало известно, что имя главы Православной церкви Украины митрополита Епифания внесено в диптих Греческой (Элладской) церкви.

Стоит отметить, что признанию ПЦУ Элладской православной церковью предшествовал шантаж и запугивание со стороны иерархов РПЦ.