У Кирилла взвыли после решения Афин по ПЦУ и грозят "последствиями"

Архиепископ Иероним II и митрополит Епифаний / Фейсбук митрополита Епифания

В Русской православной церкви заявили о том, что решение Собора Греческой церкви в отношении Православной церкви Украины может иметь "последствия".

"Несмотря на обоснованные предложения ряда митрополитов воздержаться в настоящее время от принятия решения, Архиерейский собор Элладской церкви принял решение в пользу признания ПЦУ, при этом странным образом выразив надежду на то, что украинская "автокефалия" сможет "укрепить отношения между автокефальными церквами Великой России и Украины". Оценка последствий этого решения для отношений между Русской православной церковью и Элладской церковью будет дана Священным синодом Московского патриархата", — заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Читайте такжеЕпифаний поставил точку в вопросе "раскола" ПЦУОтметим, что на решение Греческой церкви отреагировал один из иерархов Грузинской православной церкви.

В частности, епископ Маргветский и Убисский Мелхиседек (Хачидзе) выразил надежду, что такое же решение будет принято и Грузинской церковью.

"Священный синод Церкви Греции признал автокефалию Украинской церкви. Аксиос (Достойно!). Надеемся, что Священный синод Грузинской церкви также признает автокефалию Украинской церкви", - написал он в Facebook.

Напомним, в 2018 году в Киеве в соборе Святой Софии состоялась интронизация главы ПЦУ митрополита Епифания.

15 декабря в Киеве в Софийском соборе состоялся Объединительного собор, на нем была создана поместная украинская православная церковь — Православная церковь Украины, а также избран ее предстоятель, им стал митрополит Епифаний.

5 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал, а на следующий день вручил главе ПЦУ Епифанию томос об автокефалии. Документ был доставлен в Киев к Рождеству. Затем его вернули обратно в Стамбул для получения подписей всех архиереев синода Константинопольского патриарха.