"Отступники и раскольники": в Польше отказались признать ПЦУ

Собор епископов Польской автокефальной православной церкви / orthodox.pl

Польская автокефальная православная церковь заявила о своем непризнании Православной церкви Украины.

Об этом идет речь в заявлении Собора епископов Польской автокефальной православной церкви, который состоялся 29 октября.

В частности, в обращении Польской церкви к Вселенскому патриарху Варфоломею говорится о нарушении евхаристического единства православия.

"Оставляем в силе свои позиции по автокефалии Церкви украинской, содержащиеся в постановлениях Собора № 340 от 9 мая 2018, № 341 от 25 июня 2018 и № 342 от 2 апреля 2019 года.

Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине на основе догматических и канонических норм для всей Церкви, а не для группы отступников - раскольников. Отступники от учения св. Церкви не могут представлять здоровый церковный организм. Это нарушает евхаристическое единство всего православия", - говорится в сообщении на сайте ПАПЦ.

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Напомним, ранее стало известно, что имя главы Православной церкви Украины митрополита Епифания внесено в диптих Греческой (Элладской) церкви.