Наблюдала, как бабушка истекала кровью: продавщица в Харькове поплатилась за свои безразличие

Пожилая женщина успела позвонить сыну, который и пришел ей на помощь.
В Харькове получила продолжение история с продавщицей, которая наблюдала за истекающей кровью пожилой женщиной. Старушка перецепилась за порог и разбила голову, но работница магазина продолжила заниматься своими делами.
Как оказалось, продавщицу после инцидента уволили, пишут в Сети.
Пытаясь встать, но у нее не получалось
После неудачных попыток подняться бабушка достала из кармана телефон и позвонила сыну, чтобы тот пришел и поднял ее. Пока пенсионерка лежала в крови, работница спокойно раскладывала колбасу.
"Продавщица не реагировала на человека, который лежал в крови, но ровно до того момента, пока не начали заходить другие покупатели. Увидев человека на полу в крови, они сразу же выходили. Это начало раздражать продавщицу и она позвала мужчину с улицы, чтобы тот помог бабушке подняться. Пенсионерка попросилась остаться в магазине до прихода сына. Продавщица ей разрешила, но сказала, чтобы та развернулась лицом в угол, чтобы посетители не видели крови", — рассказывает свидетельница инцидента.
Читайте также"Разорвали и съели": в Харькове пять собак загрызли насмерть пенсионеркуКогда приехал сын и увидел лицо своей мамы, он сразу вызвал скорую — женщина сильно ударилась коленом и лицом о витрину и рассекла бровь и, возможно, получила сотрясение мозга.
Ранее мы сообщали, что во Львове в помещении супермаркета на улице Петлюры умер человек. Трагическое происшествие случилось во вторник, 16 ноября. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
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