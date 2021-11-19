Наблюдала, как бабушка истекала кровью: продавщица в Харькове поплатилась за свои безразличие

Женщина ударилась головой о витрину / скриншот с видео

В Харькове получила продолжение история с продавщицей, которая наблюдала за истекающей кровью пожилой женщиной. Старушка перецепилась за порог и разбила голову, но работница магазина продолжила заниматься своими делами.

Как оказалось, продавщицу после инцидента уволили, пишут в Сети.

Пытаясь встать, но у нее не получалось

После неудачных попыток подняться бабушка достала из кармана телефон и позвонила сыну, чтобы тот пришел и поднял ее. Пока пенсионерка лежала в крови, работница спокойно раскладывала колбасу.

"Продавщица не реагировала на человека, который лежал в крови, но ровно до того момента, пока не начали заходить другие покупатели. Увидев человека на полу в крови, они сразу же выходили. Это начало раздражать продавщицу и она позвала мужчину с улицы, чтобы тот помог бабушке подняться. Пенсионерка попросилась остаться в магазине до прихода сына. Продавщица ей разрешила, но сказала, чтобы та развернулась лицом в угол, чтобы посетители не видели крови", — рассказывает свидетельница инцидента.

Читайте также"Разорвали и съели": в Харькове пять собак загрызли насмерть пенсионеркуКогда приехал сын и увидел лицо своей мамы, он сразу вызвал скорую — женщина сильно ударилась коленом и лицом о витрину и рассекла бровь и, возможно, получила сотрясение мозга.

Ранее мы сообщали, что во Львове в помещении супермаркета на улице Петлюры умер человек. Трагическое происшествие случилось во вторник, 16 ноября. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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