Во Львове в помещении супермаркета умер человек

Во Львове утром в супермаркете скончался человек / facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове в помещении супермаркета на улице Петлюры умер человек. Трагическое происшествие случилось во вторник, 16 ноября. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

Депутат на своей странице в социальной сети Facebook написал, что во Львове в помещении супермаркета на улице Петлюры, умер человек. Как утверждает он, ЧП случилось во вторник, 16 ноября, в 09:10.

Полиция устанавливает обстоятельства смерти человека / facebook.com/groups/varta1officialgroup

"Магазин закрыт, работает полиция", - сказал Зинкевич.

Обстоятельства смерти человека устанавливают правоохранители.

Главред сообщал: во Львове во время движения внезапно умер водитель маршрутки. Инцидент случился на проспекте Черновола во вторник, 2 ноября, в маршрутке №47А. Тогда, по предварительной информации, сообщили, что 55-летнему водителю резко стало плохо. Он потерял сознание, а автобус с пассажирами выехал на тротуар и снес несколько металлических столбиков. Очевидцы трагедии пытались реанимировать водителя. Он умер до приезда скорой помощи.

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