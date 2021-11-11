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Тело оставили в коридоре и обходили стороной: в больнице Тернополя умер мужчина

11 ноября 2021, 14:26

В отделе здравоохранения и медицинского обеспечения Тернопольского горсовета ситуацию не комментируют.

Больница
Мужчина хотел, чтобы его пропустили без очереди / УНИАН

В поликлинике Тернополя умер мужчина, который пытался попасть на прием к врачу. Он получил направление, поднялся на второй этаж и упал.

Мужчине больше 70 лет, а инцидент произошел в среду, 10 ноября, сообщает te.20minut.ua.

Утром ему стало плохо, поэтому он самостоятельно пришел в поликлинику. Мужчина жаловался на плохое самочувствие, он пытался попасть на прием к семейному врачу и просил пропустить его вне очереди. Ему выдали талон, однако поднявшись по лестнице на второй этаж, мужчина упал в коридоре.

Медики 20 минут пытались его реанимировать

Несмотря не усилия врачей, мужчину спасти не удалось. После того тело покойного оставили прямо в коридоре, а мимо шли люди, которые пытались попасть на прием к медикам. Только через некоторое время усопшего отгородили ширмой.

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Напомним, ранее в Николаеве родственники тяжело больной COVID-19 женщины напали ночью на областную инфекционную больницу.

Они сломали шлагбаум, а потом начали выбивать двери в приемный покой. И с угрозами набросились на персонал, потребовав кислород для своей родственницы.

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Автор: Сергей Кущ
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