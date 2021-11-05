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Мать и сестра умерли от голода: тернополянка 3 месяца жила с трупами

5 ноября 2021, 12:47
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В квартире находились три женщины - две из них были мертвы.

За жизнь выжившей женщины борются врачи / ZAXID.NET

В Тернополе правоохранители обнаружили в квартире на улице Братьев Бойчуков женщину, которая проживала с мертвыми матерью и сестрой.

По предварительной версии судмедэкспертов, две женщины скончались от голода, но четче определить причины смерти тяжело из-за разложения тел, пишет ZAXID.NET.

По словам соседей погибших, они еще месяц назад видели, как оставшаяся в живых 55-летняя Любовь Е. выходила из дома за продуктами и на почту, оплачивать коммунальные услуги.

Выжившая ухаживала за мамой и сестрой

Еще в начале 2020 года женщина работала медсестрой в одной из городских больниц. Когда же началась пандемия, то решила уволиться из медучреждения и ухаживать за старенькой матерью и сестрой с инвалидностью. Судя по всему, семья из трех женщин жила только на пенсию 78-летней Стефании Е. и на пенсию по инвалидности 50-летней Людмилы, которых и обнаружили в доме мертвыми.

Неладное заподозрили соседи

Несколько недель спустя они увидели платежки, засунутые в дверь и подумали, что семья куда-то уехала, но когда в подъезде почувствовали неприятный запах вызвали полицию.

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Читайте такжеНашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в КиевеОткрыв дверь, правоохранители, свидетели и соседи увидели, что там было три женщины. Две из них были мертвы, а одна женщина была жива. 55-летнюю Любовь Е. экстренно доставили в больницу. Она была в крайне тяжелом состоянии, без сознания. По словам медиков, женщина очень похудела из-за очень длительного голодания и весит 30 килограммов. Ее артериальное давление было очень низким – 60 на 40.

Врачи уже несколько дней борются за ее жизнь

Любовь уже пришла в себя, но самостоятельно еще не ест, поэтому ее кормят ее через зонд и венозно.

"Состояние ее остается тяжелым, идет борьба за ее жизнь. Она крайне тяжелая, но с незначительным улучшением. Она пришла в сознание, называет свое имя, артериальное давление поднялось на 100 на 60", — рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии тернопольской больницы скорой помощи Петр Комар.

В полиции говорят, что у женщины есть явные психологические нарушения, из-за чего ее не смогли допросить. Она только говорит, как ее зовут и называет имена матери и сестры.

Ранее мы рассказывали, что в Одесской области случилась трагедия. Там отравилась целая семья из трех человек. Один член семьи скончался. О случившемся в полицию сообщили соседи, которые долго не видели семьи на улице.

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Автор: Сергей Кущ
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новости Тернополя
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