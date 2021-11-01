В Тернополе женщина прожила три недели с трупами в квартире

Женщина провела с трупами три недели / Скриншот видео с tsn.ua

В Тернополе женщина три недели жила в квартире с мертвыми телами своих родственников - матери и сестры.

В Главном управлении Национальной полиции в Тернопольской области рассказали, что соседи забили тревогу, когда учуяли неприятный запах в подъезде.

Кроме того, соседи уточнили, что трех женщин, с квартиры, откуда доносился ужасный запах, давно не видно.

Копы попали в квартиру и увидели на кровати тело женщины, 1943 года рождения, и ее младшей пятидесятилетней дочери. Также в квартире была живой еще одна женщина среднего возраста.

"По предварительной информации, женщины были мертвыми примерно 2-3 недели. Старшая дочь жива, но она не рассказывает, от чего и когда умерли родственники и почему она об этом никому не сообщила", - рассказали в полиции.

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На данный момент женщина госпитализирована в больницу.

О том, что послужило смерти женщин - пока неизвестно. Ожидаются результаты экспертизы. Данный факт внесен в ЕРДР согласно статье 115 (естественная смерть) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Запорожье парализованная женщина несколько дней прожила в квартире с трупом собственного мужа. Экспертиза показала, что у пожилого мужчины тоже случился инсульт. Он пролежал без помощи несколько дней и умер, а все это время бедная жена смотрела как умирает ее супруг, так как была парализованной.