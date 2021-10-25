В Запорожье женщина несколько дней жила в квартире с трупом мужа: что вынудило ее это сделать

Женщина была парализованной / Первый Криворожский

В Запорожье парализованная женщина несколько дней прожила в квартире с трупом собственного мужа, сообщает телеканал Alex.ua.

Отмечается, что год назад женщина перенесла инсульт и была парализованной. Поскольку детей у пары не было, все это время за ней ухаживал муж.

Неладное заметили соседи заметили, когда мужчина перестал выходить из квартиры и не отвечал на телефонные звонки. Кроме того, никто не открывал дверь, а свет в квартире был горел круглосуточно.

Тогда соседи вызвали полицию, но копы не "унюхав" трупного запаха из квартиры, попросту уехали.

Взломать дверь помогло решение суда. Тогда выяснилось, что мужчина скончался. Его труп лежал прямо возле обессиленной женщины.

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Ее срочно госпитализировали, но повторный инсульт, который случился после смерти мужа, не дал ей шансов на жизнь.

Экспертиза показала, что у пожилого мужчины тоже случился инсульт. Он пролежал без помощи несколько дней и умер, а все это время бедная жена смотрела как умирает ее супруг.

Соседи добавили, что пара вместе со школьной скамьи вместе - более 50 лет.

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Также ранее в Нижневартовской детской больнице (Россия) ребенок выстрелил себе в голову. Он страдал от онкологии и должен был в этот день уехать домой.