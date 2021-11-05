"Нас скоро сотрут в порошок": в Николаеве главврач рассказала о том, как на больницу напали родственники больной COVID-19

Николаеве главврач рассказала о том, как на больницу напали / Facebook

В Николаеве родственники тяжело больной COVID-19 женщины напали ночью на областную инфекционную больницу. Об инциденте рассказала в Facebook главный врач Светлана Федорова.

По ее словам, в 00.30 на территорию больницы ворвалась группа незнакомых людей. Они сломали шлагбаум, а потом начали выбивать двери в приемный покой. И с угрозами набросились на персонал, потребовав кислород для своей родственницы.

Как оказалось, у нее уровень сатурации (насыщения кислородом крови) упал до 35 (при норме от 95) и которую нельзя было транспортировать, привезли якобы на частной скорой помощи.

Главврач отметила, что полицейские, прибывшие на место инцидента, опросили пострадавших и нападавших и уехали ‒ дескать, не положен пост полиции в больнице для защиты медработников. А еще , говорит Федорова, это был далеко не первый случай нападения на врачей и медсестер.

Федорова обратилась к николаевцам с просьбой не бросаться на медиков, иначе больных коронавирусом скоро некому будет спасать.

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"Мы не отгораживаемся, как наши глава ОГА и глава облсовета от вас турникетами и заслонами полиции, мы не прячемся, мы круглые сутки на работе! За что вы кидаетесь на нас? Не мы допустили коллапс в области с кислородом! Нас упорно банкротят, и скоро сотрут в порошок. Но до последнего мы на своем посту. Так не убивайте нас еще вы, люди! Мы такие же! Мы с вами! Нас тоже убивает власть, не уподобляйтесь им, пожалуйста!", — призвала главврач.

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Напомним, ранее волонтер и основатель благотворительного фонда "Корпорация" монстров Екатерина Ножевникова рассказала на своей странице в Facebook о том, что люди тратят безумные деньги, чтобы попасть в стены медучреждения с надеждой на спасение, но и это не помогает, ведь койки почти закончились.

"У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет — на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места – катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные", – пишет волонтер.