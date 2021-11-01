УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кислорода в больницах хватает, но покупать его стало сложнее – врач-инфекционист

1 ноября 2021, 10:29

Кислородный завод сейчас работает на пределе возможностей, рассказал Михаил Ричняк.

ИВЛ
Кислородных точек все равно недостаточно, поэтому подключают оксимат / Фото ua.depositphotos.com

Врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал, насколько критична ситуация с кислородом в больницах.

По его словам, ни одна из кислородных точек не стоит без дела - они работают на полную. При этом есть пациенты, которые нуждаются в увлажненном кислороде из системы центрального кислорода.

"Конечно, кислородных точек все равно недостаточно и мы подключаем оксимат - кислородный концентратор, и как только мы переводим человека на концентратор, на его место уже есть другой человек", - рассказал Ричняк в интервью Главреду.

Инфекционист добавил, что кислорода пока что хватает.

"Каждый день к нам приезжают автомобили с кислородом и заправляют. Насколько мне известно, кислородный завод сейчас работает на пределе возможностей и кислород едет по всей Львовской области и в близлежащие областные центры", - рассказал Ричняк.

Реклама

Он добавил, что сейчас больницам сложнее покупать кислород, потому что из-за изменения финансирования Национальной службы здоровья Украины он оплачивается из общих средств.

"А поскольку больница покупает больше кислорода и, соответственно, тратит на него больше денег, то остается меньше средств на зарплаты персонала и другие услуги. Но другого выхода пока нет", - резюмировал врач.

Полное интервью с врачом-инфекционистом из Львова Михаилом Ричняком читайте тут.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 1 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 936 жителей страны. Были госпитализированы 3 828 человек; летальных случаев - 298; выздоровели - 5 885 человек.

В субботу, 30 октября, количество областей Украины в красной зоне карантина увеличилось до 15. Это Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.

29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.

viber
коронавирус новости Украины коронавирус в Украине коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Кислорода в больницах хватает, но покупать его стало сложнее – врач-инфекционист». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красотыВ моду вошли теплые пальто и куртки женские из искусственного меха необыкновенной красоты На дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значитНа дорогах Киева с 1 ноября вводится единый скоростной режим: что это значит "Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине Сделал четыре прививки: Савик Шустер "подцепил" коронавирусСделал четыре прививки: Савик Шустер "подцепил" коронавирус Снег уже в ноябре: украинцев предупредили о резкой перемене погодыСнег уже в ноябре: украинцев предупредили о резкой перемене погоды
10:29

Кислорода в больницах хватает, но покупать его стало сложнее – врач-инфекционист

10:20

В страшной аварии под Кропивницким погибли трое детей: возвращались из соревнований

10:15

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

10:12

Сколько украинцы заплатят за свет в ноябре в отопительный сезон - ответ чиновников

10:04

Локдаун в Киеве: Кличко предупредил о рейдах в транспорте и ТРЦ Видео

Реклама
09:45

Катались по полу и таскали за волосы: в Киеве люди подрались в очереди на прививки от COVID-19 Видео

09:39

Цены на популярные овощи взлетели в Украине: производители придерживают к зиме

09:23

Финансовый гороскоп на неделю 1-7 ноября: долги, борьба за деньги или невероятное везение Видео

09:06

В транспорт - по COVID-сертификатам: как Киев перешел в "красную зону" карантина Видео

09:03

Гороскоп на 1 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком или кардинальные перемены Видео

09:02

"Боюсь, что не позовет на свидание": Зарицкая призналась в чувствах к партнеру на шоу Танці з зірками Видео

08:55

Почему вакцинация спасает жизни: врач привел немыслимую статистику из собственного опыта

08:51

Как сгенерировать Covid-сертификат в приложении "Дія" и на портале

08:45

Пропаганда против вакцинации проигрывает эпидемии реальных смертей мнение

08:44

COVID-больных бросают на произвол судьбы: врач из Киева раскрыла мрачную картину Видео

08:43

Что меняется с 1 ноября: новые ПДД и красная зона в Киеве

08:22

Коронавирус в Украине 1 ноября: за сутки число выявленных больных снизилось до 14 тысяч Видео

08:03

MELOVIN нецензурно высказался в прямом эфире "Танців з зірками" и страстно поцеловал партнершу

07:49

Комаровский назвал главную ошибку при лечении COVID-19 и дал важный совет Видео

07:33

Киев стал "красным": какие ограничения действуют с 1 ноября и кого коснутся Видео

Реклама
07:05

Гороскоп на ноябрь-2021 для всех знаков: Скорпион станет любимцем фортуны, а Девам придется несладко

06:43

Ноябрь начнется дождем, а закончится снегом: синоптик уточнил погоду в Украине на месяц Видео

06:28

Украина скоро может превратиться в бразильские фавелы мнение

06:01

Самые модные сумки зима 2022, в которых сквозь холод и снег можно гордо нести всю свою жизнь Фото Видео

05:24

Заморозит и завалит снегом: украинцам дали неожиданный прогноз до Нового года Видео

05:18

Данила Мокрик: У Кивы конфискуют "жомовый" миллион

05:02

День всех святых 2021:  традиции и запреты дня

04:22

Самый вкусный шоколадный кекс: рецепт за 5 минут Видео

03:51

Открыт новый вид предка человека

03:02

День гадания на кофейной гуще: топ-3 способа как ее можно использовать

02:41

"Оберег от импотенции": Леся Никитюк в ультракоротком кожаном платье раззадорила сеть

02:14

Раскрыта страшная причина облысения

01:55

Начните день с пользой: 5 полезных напитков для завтрака

01:16

Новый Майдан или капкан Кремля: астролог сказал, удержит ли Зеленский власть Видео

00:51

Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Видео

31 октября, воскресенье
23:51

В их силу верят богачи: названы вещи, которые должны быть в каждом доме Видео

23:15

На Украину налетит резкое похолодание и придет опасная погода Видео

22:56

В России заявили о готовности провести встречу в нормандском формате Видео

22:45

В семье Анатолия Анатолича случилось горе

22:33

Опята Порошенко: экс-президент похвастался своим урожаем на "тихой охоте"

Реклама
22:27

Выборы мэра Харькова завершились: первые данные экзит-пола Видео

22:17

В ООН назвали самый жаркий год в истории наблюдений за климатом Видео

22:15

В Киеве на рынках стали продавать мясо "для Тищенко" по 20 гривен за килограмм Видео

21:35

Зеленский прибыл в Великобританию на Конференцию ООН по изменению климата Видео

20:49

"Его убили": нардеп Анна Скороход сделала громкое заявление о погибшем Антоне Полякове Видео

20:30

На Буковине коллапс: реанимации COVID-больниц заполнены на 100% Видео

20:06

Тарас Березовец: Газпром объявил Европе газовую войну

19:54

"Золотые" яйца и масло: в ноябре цены на продукты рекордно взлетят Видео

19:36

"Папа даже глаза закрыл от радости": Горбунов показал лицо своего младшего сына

19:32

В центре Киева мужчина превратил 5-комнатную квартиру в помойку – ее удалось продать Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять