Кислорода в больницах хватает, но покупать его стало сложнее – врач-инфекционист

Кислородных точек все равно недостаточно, поэтому подключают оксимат / Фото ua.depositphotos.com

Врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал, насколько критична ситуация с кислородом в больницах.

По его словам, ни одна из кислородных точек не стоит без дела - они работают на полную. При этом есть пациенты, которые нуждаются в увлажненном кислороде из системы центрального кислорода.

"Конечно, кислородных точек все равно недостаточно и мы подключаем оксимат - кислородный концентратор, и как только мы переводим человека на концентратор, на его место уже есть другой человек", - рассказал Ричняк в интервью Главреду.

Инфекционист добавил, что кислорода пока что хватает.

"Каждый день к нам приезжают автомобили с кислородом и заправляют. Насколько мне известно, кислородный завод сейчас работает на пределе возможностей и кислород едет по всей Львовской области и в близлежащие областные центры", - рассказал Ричняк.

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Он добавил, что сейчас больницам сложнее покупать кислород, потому что из-за изменения финансирования Национальной службы здоровья Украины он оплачивается из общих средств.

"А поскольку больница покупает больше кислорода и, соответственно, тратит на него больше денег, то остается меньше средств на зарплаты персонала и другие услуги. Но другого выхода пока нет", - резюмировал врач.

Полное интервью с врачом-инфекционистом из Львова Михаилом Ричняком читайте тут.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 1 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 936 жителей страны. Были госпитализированы 3 828 человек; летальных случаев - 298; выздоровели - 5 885 человек.

В субботу, 30 октября, количество областей Украины в красной зоне карантина увеличилось до 15. Это Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская области.

29 октября глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине понемногу стабилизируется ситуация с коронавирусом. Количество выписанных пациентов, которые попали в больницу из-за COVID-19, приближается к числу госпитализированных.