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"Называл погаными и свиньями": в Чехии умер заробитчанин, которого избил охранник ночного клуба

9 ноября 2021, 09:48

Как рассказала супруга погибшего, инцидент произошел 10 октября. По словам женщины, охранник на выходе из клуба якобы начал оскорблять ее мужа и его спутника.

Павел Ратов / Соцсети

В Праге (Чехия) скончался 42-летний украинец Павел Ратов ‒ уроженец города Стрый (Львовская область). Он угодил в реанимацию сразу после того, как в местном ночном клубе "Goldfingers" его ударил охранник. Об этом сообщает портал Zaxid.net.

Как рассказала супруга Ратова, инцидент произошел 10 октября. Женщина отметила, что в тот вечер Павел был с двумя другими гражданами Украины.

В Праге они работали на стройке. Мужчины решили зайти в заведение, однако там их не устроили слишком высокие цены, поэтому они ушли.

По словам женщины, охранник на выходе из клуба якобы начал оскорблять мужчин ‒ называл их "погаными украинцами" и "свиньями". Затем он ударил Павла в голову. Тот упал и потерял в сознание.

В больнице у Павла медики диагностировали у украинца тяжелую черепно-мозговую травму и отек мозга. Месяц мужчина пролежал в коме и потом скончался, не приходя в сознание. Местные правоохранители открыли уголовное производство, однако задержанных по этому делу нет.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле нынешнего года в Польше после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно.

Gazeta Wyborcza написала, что полицейские связали задержанного ремнями. Впоследствии в вытрезвителе его могли пытать: СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу. Ему стало настолько плохо, что в ситуацию вмешался врач. Впрочем, реанимировать его не смогли.

Посольство Украины в ближайшее время планировало отправить ноту МИД Польши. Расследование смерти Никифоренко находится на контроле украинских дипломатических органов.

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