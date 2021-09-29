Чувство безопасности под угрозой: в Польше начались протесты из-за смерти украинского заробитчанина

Заробитчане переживают теперь и о собственном чувстве безопасности.
Дело о смерти украинского гастарбайтера Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве получило продолжение. Проведенная экспертиза не обнаружила наркотических веществ в крови погибшего, на чем ранее настаивала польская сторона.
Как говорится в сюжете "5 канала", мигранты вышли на протест, требуя провести справедливое расследование дела. Они заботятся теперь и о собственном чувстве безопасности.
Украинцы продолжают ехать за границу в поисках лучшей жизни несмотря на риски для их здоровья и даже жизни. Большинство из них признают, что могут претендовать лишь на работу, за которую не берутся местные граждане. Да и профессиональная реализация за рубежом им "светит" не всегда.
"Есть достаточно серьезные ареалы, где доминируют мигранты. Это строительный бизнес, это бизнес, связанный с услугами, чисто бытовыми услугами, уборка, кстати. Там активно присутствуют украинские трудовые мигранты", – предупреждает экономист Олег Пензин.
Что известно о гибели 25-летнего Дмитрия Никифоренко:
- В июле нынешнего года в Польше после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно.
- Gazeta Wyborcza написала, что полицейские связали задержанного ремнями. Впоследствии в вытрезвителе его могли пытать: СМИ сообщают, что к мужчине в течение часа применяли физическую силу. Ему стало настолько плохо, что в ситуацию вмешался врач. Впрочем, реанимировать его не смогли.
- Посольство Украины в ближайшее время планировало отправить ноту МИД Польши. Расследование смерти Никифоренко находится на контроле украинских дипломатических органов.
- Невеста погибшего Сузанна Водоливова рассказала о последних часах его жизни.