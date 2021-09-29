Чувство безопасности под угрозой: в Польше начались протесты из-за смерти украинского заробитчанина

В Польше заробитчане вышли на протест из-за смерти Дмитрия Никифоренко / Фото Gazeta Wyborcza

Дело о смерти украинского гастарбайтера Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве получило продолжение. Проведенная экспертиза не обнаружила наркотических веществ в крови погибшего, на чем ранее настаивала польская сторона.

Как говорится в сюжете "5 канала", мигранты вышли на протест, требуя провести справедливое расследование дела. Они заботятся теперь и о собственном чувстве безопасности.

Украинцы продолжают ехать за границу в поисках лучшей жизни несмотря на риски для их здоровья и даже жизни. Большинство из них признают, что могут претендовать лишь на работу, за которую не берутся местные граждане. Да и профессиональная реализация за рубежом им "светит" не всегда.

"Есть достаточно серьезные ареалы, где доминируют мигранты. Это строительный бизнес, это бизнес, связанный с услугами, чисто бытовыми услугами, уборка, кстати. Там активно присутствуют украинские трудовые мигранты", – предупреждает экономист Олег Пензин.

Что известно о гибели 25-летнего Дмитрия Никифоренко: