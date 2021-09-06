Копы забили до смерти в вытрезвителе: раскрыта хронология гибели украинца в Польше

Дмитрий Никифоренко / Facebook/З дому додому

В Сети восстановили хронологию смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко из Винницкой области, который умер в Польше во Вроцлаве после жестокого избиения в вытрезвителе, куда был доставлен полицейскими.

Как пишут знавшие его люди в группе З дому додому в Facebook, Никифоренко работал в Польше с 2017 года. По профессии был газовым техником, прошел службу в армии. Встречался с польской девушкой, с которой планировал жениться.

Хронология событий:

водитель автобуса вызвал медиков, потому что Дмитрий, якобы, разговаривал сам с собой и бился головой в стекло;

медики, выяснив, что парень пьян, вызвали полицейских;

полицейские отвезли Дмитрия в вытрезвитель;

Дмитрий, по их словам, кусался и агрессивно себя вел. Его заковали в наручники, били, задували газом;

парень потерял сознание;

приехала скорая, медики пытались реанимировать украинца, но безуспешно.

на следующий день девушка Дмитрия начала волноваться и парня стали разыскивать.

Друзья описывают Дмитрия как спокойного, неконфликтного человека. Выпивал редко, если выпивал — становился скорее добрее чем агрессивным.

Когда друзья украинца обратились в полицию, там им сказали, что о Дмитрии им ничего неизвестно.

"Это очень важный момент, ведь полицейские к тому времени уже должны были знать о ЧП. Вполне вероятно, они надеялись, что Дмитрия особо никто не будет искать. В полиции о смерти парня начали говорить только тогда, когда родные обратились в украинское консульство, а консульство в свою очередь дало запрос на правоохранительные органы республики Польша на соответствующем официальном уровне. Но в полиции родным не дали достоверной информации, а сказали, что Дмитрий был задержан в рамках какого-то дела и погиб", — сообщают украинцы в Польше.

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Отмечается, что через несколько дней полицейские нашли двоюродную сестру Дмитрия и начали допрашивать ее, не злоупотреблял ли парень наркотиками. У девушки сложилось впечатление, что от нее хотели услышать, что Дмитрий имел проблемы с наркотиками.

Что известно о гибели Дмитрия Никифоренко в Польше

Напомним, ранее сообщалось о том, что в июле нынешнего года в Польше во время задержания полицейскими умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.

Полицейские говорили, что украинец вел себя агрессивно, но появились подробности, свидетельствующие об обратном. Одна из версий смерти украинца - превышение полномочий сотрудниками полиции.