Отказали в госпитализации и кислородном концентраторе: в Одессе страшной смертью умерла пенсионерка

За 6 ноября в одесские больницы повторно с коронавирусом попали 10 пациентов, два человека умерли / Фото Reuters

В Одессе от коронавируса умерла 86-летняя женщина. Медики скорой помощи отказали ей в госпитализации. Кислородный концентратор ей также не дали – на ее стадии болезни он уже не облегчил бы смерть.

О смерти женщины рассказала волонтер, глава БФ Корпорация монстров Екатерина Ножевникова в Facebook.

"Самая страшная запись: Савченко, 86 лет. Сатурация уже не измеряется. Скорая оставила дома. Просят концентратор, чтобы облегчить уход. Объясню Александре Тишейкиной (руководитель проектов в Корпорации монстров, – ред.), что кислород его на такой стадии не облегчит, а только усугубит и оттянет", – написала она.

Волонтер попросила своих коллег объяснить это родственникам пациентки.

"Проходит пару минут, Саша заходит и говорит мне: прости, не могу такое сказать. Ну, это же какая-то эвтаназия. Можно я дам им, пожалуйста. Сейчас вернут концентратор", – рассказала Ножевникова.

Реклама

При этом умирающей женщине все равно отказались дать кислородный концентратор, так как он был нужнее пациентам, у которых было больше шансов выжить.

Ножевникова добавила, что за 6 ноября в одесские больницы повторно с коронавирусом попали 10 пациентов, два человека умерли.

"Обращений 26. Часть отправлена на госпитализацию. Сатурации 70 и ниже. 25 человек невакцинированные, один получил одну дозу CoronaVac. Сидят ждут аппараты. Будут возвраты еще или нет, мы не знаем", – отметила волонтер.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 8 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 13 068 жителей страны. Были госпитализированы 3 532 человека; летальных случаев - 473; выздоровели 8 200 человек.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировали в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

По состоянию на утро субботы, 6 ноября 2021, коронавирус в Украине установил антирекорд по смертям от COVID-19.

По состоянию на утро 4 ноября 2021 коронавирус в Украине за сутки выявили у 27 377 жителей страны - это рекордное число за почти два года пандемии. Всего заразились COVID-19 более трех миллионов украинцев, а жертвами болезни стали более 70 тысяч человек.

Киев два дня подряд устанавливал рекорды смертности от коронавируса. По состоянию на утро вторника, 2 ноября, COVID-19 убил за сутки 60 пациентов, за последующие сутки было 69 жертв - такого числа умерших не было за все время пандемии.

Читайте также: