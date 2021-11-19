В Харькове пенсионерка упала в магазине и разбила голову: немая реакция продавщицы шокировала сеть

Рреакция продавщицы попала на камеру / Скриншот

В Харькове на камеры попал неприятный инцидент. В одном из продуктовых магазинов, что находится на Гагарина, пожилая женщина перецепилась за порог и разбила голову. Продавщица увидела это, но совершенно не отреагировала.

На кадрах, опубликованных в телеграмм-канале "Харьков Life", видно, как старенькая зацепилась ногой за штору на входе и упала на пол, перед этим ударившись головой о прилавок. Продавщица вышла посмотреть, что произошло, и, вероятно, увидев, что женщина "жива", спокойно вернулась за прилавок и продолжила перекладывать колбасу.

Сама же пенсионерка некоторое время лежала на полу и ерзала, пытаясь подняться на ноги, но безуспешно. После этого бабушка достала телефон и стала кому-то звонить, должно быть, чтобы попросить, чтобы пришли и помогли ей встать.

Пользователи в Сети прокомментировали увиденное:

Ужас! Вот зараза! Что так трудно помочь человеку? Люди злые сейчас.

По крайней мере можно было подойти и спросить о самочувствии, вызвать скорую, а не идти обратно за стойку перекладывать колбасу.

Такое впечатление, что она такое каждый день видит: "А снова".

Ранее Главред писал, что другая продавщица в Харькове с матами набросилась на украиноязычного покупателя. Покупательница заявила продавцу, что будет искать мелкие деньги только для тех, кто обслуживает на украинском. Это вызвало бурную реакцию у продавщицы, а начальник киоска поддержала поведение подчиненной.

После инцидента выяснилось – женщина пыталась схитрить, дав покупательнице номер подруги, а не начальства. А на точке работала, подменяя заболевшую коллегу.