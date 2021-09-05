Жадность по-киевски: тиктокер "развел" продавщицу фальшивыми деньгами и чуть было не поплатился

Социальный эксперимент с деньгами / Скриншот

Столичный блогер неудачно пошутил с продавщицей на улице. Женщина продавала овощи, а парень решил проверить ее на честность; она проверку не прошла.

Тиктокер взял свои 400 гривен и спросил у продавщицы кукурузы, не ее ли это деньги. Женщина не растерялась и начала требовать у парня отдать ей деньги, мол, купюры выпали у нее из-под прилавка. Видео инцидента опубликовано на Facebook-странице "Вартові еспресо".

После этого женщина быстро выхватила у блогера деньги. При этом она едва не сломала парню пальцы. Потерпевший сказал, что, несмотря на умение продавщицы выламывать пальцы, у нее, наверное, есть черный пояс по айкидо. Тиктокер добавил, деньги были не настоящие, а сувенирные.

"Ох и удивится продавщица, когда увидит, что деньги сувенирные. Только бы сдачу кому-нибудь ими не дала", – подытожил блогер.

Тиктокер разбил бутылку виски за 205 тысяч гривен

Интересный инцидент с тиктокером также был в Киеве в июле. Подросток решил хайпануть и разбил бутылку дорогого виски, цена которого достигает 7500 долларов. Инцидент произошел в магазине Goodwine в Печерском районе столицы.

Уже на следующий день блогер извинился и заявил, что у него нет денег, чтобы заплатить за продукт.