УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Заливали молоком и засыпали хлопьями: в киевском метро блогеры отличились очередной выходкой

12 июля 2021, 22:55
Прослушать новость
Остановить

Пассажиры сделали замечание, но молодые люди продолжили свое дело.

Вот так поили молоком своего друга всеми любимые блогеры / Скриншот

В Киевском метро на станции "Арсенальная" подростки снимали видео. Однако внезапно между ними вспыхнул конфликт, который закончился дракой.

Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах одного из участников ролика, который стоял на коленях, "поили" молоком. Его прямо заливали в специальную емкость. Молока было по глаза. Сверху присыпали хлопьями. Когда тот не выдерживал и чувствовал удушение, снимал "ковш" и все выливалось на пол вагона.

Очевидцы - пассажиры метро - увиденным возмутились до глубины души. Один из них пнул "звезду" видео ногой в плечо. Едва не началась драка.

Мужчина сначала попросил блогеров прекратить разбрызгивать молоко на ноги пассажирам, но те его проигнорировали.

После увиденного, пользователи Сети поддержали "пострадавших" пассажиров и выступили за то, чтобы привлечь блогеров к уголовной ответсвенности.

Реклама

Напомним, ранее в Харькове блогер Евгений Ивашко, известный тем, что после смерти мэра Геннадия Кернеса набил его фамилию на лбу, отличился очередной выходкой.

Парень прогулялся в городском ТЦ "Никольский" в облачении священника с кропилом и картонным головным убором с нарисованным красным крестом спереди. Соответствующие кадры он выложил на своей странице в Instagram.

Такой поступок Ивашко аргументировал множественными жалобами на ТЦ о поджогах и "минировании".

"Поэтому я решил его освятить", - сказал блогер. Кроме самого ТЦ он освятил даже прохожих.

Добавим, ужасный инцидент произошел в Харькове в субботу, 10 июля. На улице Полтавский Шлях посреди дня подростки напали на трамвай.

Общественный транспорт, с пассажирами и во время движения, молодые люди обстреляли из травматического оружия. Затем они убежали. Догнать их не удалось.

новости Киева блогеры новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Заливали молоком и засыпали хлопьями: в киевском метро блогеры отличились очередной выходкой». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог назвал топ-3 самых умных знака ЗодиакаАстролог назвал топ-3 самых умных знака Зодиака День Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открыткиДень Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открытки Гороскоп на 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфереГороскоп на 9 июля 2021 всех знаков Зодиака: жертва происков и "переворот" в любовной сфере Украинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхатьУкраинцев ждет дополнительный выходной: когда и как будем отдыхать Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преградыГороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды

Последние новости

23:04

Можно ли почистить печень и организм в целом: ученые наконец дали ответ

22:56

Статья Путина - обиженный старческий бубнеж мнение

22:55

Заливали молоком и засыпали хлопьями: в киевском метро блогеры отличились очередной выходкой Видео

22:40

Как правильно хранить и замораживать кукурузу: главные правила для здоровья Видео

22:31

Как спастись от магнитных бурь: советы опытного врача Видео

Реклама
22:29

"Концентрация остается высокой": Зеленский высказался по поводу отвода российских войск Видео

22:09

Как долго остаются симптомы COVID-19 после выздоровления - ответ медиков Видео

21:50

Cемь ошибок приготовления, которые делают овощи бесполезными Видео

21:43

"Замены быть не может": Меркель сделала громкое заявление касательно Северного потока-2 Видео

21:38

Меркель рассказала, какое громадное количество вакцин от COVID-19 Германия передаст Украине Видео

21:12

Лишение свободы и громадный штраф: в Запорожье суд вынес приговор водителю электросамоката

21:07

Меркель разозлилась из-за медленного выполнения Минских соглашений Видео

21:05

Приметы на 13 июля: что нельзя делать в Собор 12 апостолов Видео

20:51

"Все черное и обожженное": во Львове девочка проглотила батарейку и сильно повредила пищевод

20:11

Купались рядом с трупом: в Одессе тело утопленника пролежало на пляже 4 часа - СМИ Видео

19:45

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

19:40

"Украина - детище советское эпохи": полный текст скандальной статьи Путина об Украине

19:39

Победительница Холостяка Даша Квиткова поразила признанием про секс на 9 месяце

19:29

"Все случилось внезапно": в Херсоне 12-летняя девочка умерла во время операции

19:07

В Испании трагически утонула украинка: двое маленьких детей остались без матери Видео

Реклама
18:43

Рианна впервые за 5 лет снимает клип и покажет там своего возлюбленного

18:42

"Киеву Донбасс просто не нужен": статья Путина

18:14

Племянница Ротару поразила фантазию загорелыми формами на диком пляже

18:00

На украинских прилавках появились первые арбузы ранних сортов: цены удивляют

18:00

Как не попасть на вредоносный сайт: специалисты рассказали, на что обращать внимание

17:42

За рубежом украинское постное масло вдвое дешевле: сравнение цен на продукты в Украине и в Чехии Видео

17:37

Новая больница 3 уровня в Краматорске может остаться без персонала: названа причина

17:07

Не устроила панамка: маму девочки в детсаду под Днепром буллили и требовали деньги

17:02

Тина Кароль раскрыла все опасности Atlas Weekend 2021, которые случились с ней Видео

16:44

Семеро детей в багажнике: под Киевом пьяный мужчина за рулем в ДТП убил себя и ребенка Видео

16:41

Украинец, который первым в мире стал производить очки из кофе: "мне говорили, что я занимаюсь фигней"

16:20

"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни Видео

16:18

"Незабываемые впечатления": блогерка нырнула в водоросли и потроллила отдых в Одессе Видео

16:04

Приемные отделения в больницах Черкасской области отремонтировали в рамках "Большой стройки"

15:52

Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика

15:24

Разбитая "дружба": под Харьковом уничтожили памятник "братству украинского и русского народов"

15:18

"Горячая девица!": бывшая Дзидзьо Slavia в одних стрингах задорно показала ягодицы и грудь

15:15

"Страна из меня делает наркомана": скандальный нардеп Юрченко рассказал о ДТП со своим участием Видео

15:13

"Хотелось сделать что-то реально ценное для человечества": украинец Максим Гавриленко, производящий очки из кофе

15:11

Когда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачников Видео

Реклама
14:49

Украину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионы Видео

14:02

В Украине начали прививать вакциной Pfizer всех желающих: как её можно получить Видео

13:56

Девушка Бонда Леа Сейду после вакцинации заразилась коронавирусом

13:54

Легализация каннабиса: Зеленский позвал Раду на внеочередное заседание Видео

13:32

Соломия Витвицкая призналась, в каких отношениях с бывшим после развода

13:20

В Украине с 1 августа меняют тариф на электроэнергию: кто заплатит больше Видео

13:20

Говорите во сне: вот что ваш организм пытается сказать Видео

13:15

Домашняя окрошка на квасе: классический и диетический рецепты

13:04

Астролог спрогнозировал, кто станет новым президентом Украины

12:55

Белла Хадид без белья на красной дорожке прикрыла грудь ценной подвеской

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять