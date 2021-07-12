Заливали молоком и засыпали хлопьями: в киевском метро блогеры отличились очередной выходкой

Вот так поили молоком своего друга всеми любимые блогеры / Скриншот

В Киевском метро на станции "Арсенальная" подростки снимали видео. Однако внезапно между ними вспыхнул конфликт, который закончился дракой.

Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах одного из участников ролика, который стоял на коленях, "поили" молоком. Его прямо заливали в специальную емкость. Молока было по глаза. Сверху присыпали хлопьями. Когда тот не выдерживал и чувствовал удушение, снимал "ковш" и все выливалось на пол вагона.

Очевидцы - пассажиры метро - увиденным возмутились до глубины души. Один из них пнул "звезду" видео ногой в плечо. Едва не началась драка.

Мужчина сначала попросил блогеров прекратить разбрызгивать молоко на ноги пассажирам, но те его проигнорировали.

После увиденного, пользователи Сети поддержали "пострадавших" пассажиров и выступили за то, чтобы привлечь блогеров к уголовной ответсвенности.

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Напомним, ранее в Харькове блогер Евгений Ивашко, известный тем, что после смерти мэра Геннадия Кернеса набил его фамилию на лбу, отличился очередной выходкой.

Парень прогулялся в городском ТЦ "Никольский" в облачении священника с кропилом и картонным головным убором с нарисованным красным крестом спереди. Соответствующие кадры он выложил на своей странице в Instagram.

Такой поступок Ивашко аргументировал множественными жалобами на ТЦ о поджогах и "минировании".

"Поэтому я решил его освятить", - сказал блогер. Кроме самого ТЦ он освятил даже прохожих.

Добавим, ужасный инцидент произошел в Харькове в субботу, 10 июля. На улице Полтавский Шлях посреди дня подростки напали на трамвай.

Общественный транспорт, с пассажирами и во время движения, молодые люди обстреляли из травматического оружия. Затем они убежали. Догнать их не удалось.