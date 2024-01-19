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Сам держал позиции: раненый воин 46 дней был в тылу врага и смог самостоятельно выбраться

Алёна Воронина
19 января 2024, 20:18
"Тихону" долгое время пришлось быть без еды и воды. Позже он получил ранения, но даже с ними смог продержаться и добраться до своих.

Украинские военные
Раненый воин 46 дней был в тылу врага и смог самостоятельно выбраться/ коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил теробороны ВСУ, скрин

Украинский военный Владимир Гудим с позывным "Тихон" смог сам полтора месяца продержаться на позициях в тылу врага под Бахмутом, и за это время ему удалось еще и уничтожить немало российских оккупантов.

Защитнику Украины пришлось провести длительное время без еды и воды. Позже он получил ранения, но даже с ними смог продержаться и добраться до своих. Историю украинского героя рассказали на YouTube-канале Армія.TV.

Военный, который сейчас проходит лечение, рассказал, как он сам остался на позиции. Двое его побратимов пошли за водой и не вернулись, связь с ними он потерял. Еще несколько дней он видел, что на соседних позициях были украинские военные, но потом их уже там не было видно. Как оказалось позже, российские оккупанты пошли в наступление и продвинулись вперед, в результате чего "Тихон" оказался в окружении. Это происходило в начале ноября 2023 года.

Украинский воин прятался от дронов, чтобы его не могли заметить российские захватчики. Оккупанты иногда запрыгивали к нему в окопы, чтобы помародерить, но боец их отстреливал. Еды на позиции почти не было, пить приходилось как дождевую воду, так и собственную мочу.

Защитник не мог связаться со своими, потому что разрядилась радиостанция. Украинские воины искали своего побратима с помощью дронов, но не могли найти – он прятался, когда слышал звук беспилотника, ведь не знал, чей он.

"Радиостанция у меня разрядилась, ни связи, ничего не было. Наши будто признали, что я пропал без вести, потому что связи не было. Потом они говорили, что дроном смотрели. Но я же не знаю, чей дрон...", – рассказал "Тихон".

Военный неделями ждал, надеясь на то, что ВСУ пойдут в контратаку и отобьют позиции. Всё это время он вел дневник, в который вкратце записывал, как прошел каждый день. Защитник говорит, что не собирался вести подробный дневник. По его словам, он скорее вел его для того, чтобы в случае его гибели по дню, в который закончатся записи, было видно, когда это произошло.

В конце декабря 2023 года он решил сам выходить с позиций и пытаться добраться до своих. Тогда "Тихон" еще не знал, что украинские военные "обошли его" и пошли дальше.

Украинскому бойцу удалось добраться до своих, даже несмотря на то, что он имел ранения и почти не имел еды и воды.

"Когда уже лопнуло терпение, я решил рисковать и лезть прямо через поле: вылезу, не вылезу – это уже дело третье. И тогда я услышал, что мне кричат: "Вставай, иди сюда". Я подумал сразу, что, может, не мне кричат. Пригнулся. Снова: "Вставай, иди сюда" и выстрел над головой. Я руки вперед, вылажу и вижу, что сидят наши ребята. Говорю: "А как вы узнали, что я свой?". А они мне: "Мы в прицел увидели трезубец на шапке, поэтому и не стреляли по тебе", – рассказал военный.

"Тихон" потерял палец на руке и стопу, но выжил и находится в больнице. Даже несмотря на ранения, он всё равно готов снова взять оружие в руки и продолжить защищать родную страну.

"Если я смогу и понадоблюсь своей стране, я всегда готов взять оружие и продолжить эту войну, понимаете? За свободу нашу. Дух свободы будет жить. Украина им не по зубам. Потому что мы казаки, мы казацкого рода", – сказал украинский герой.

Смотрите видео, как военному самому длительное время удавалось держать позиции и отстреливаться от врагов:

Война в Украине

Ранее в Financial Times отмечали, что у Путина планируют "большое наступление" в четырех областях. В материале издания писали, что российские оккупанты могут попытаться захватить Харьков и даже Киев – Путин по-прежнему "хочет" захватить всю Украину и покорить народ.

Также ранее сообщалось, что РФ удерживает на северной границе с Украиной 22 тысячи военных. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отметил, что у северной границы с Украиной Россия удерживает около 21,8 тысячи военнослужащих. Ситуация остается контролируемой.

Напомним, в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ. Речь идет о поражении нефтебазы, которая вовлечена в поставку оккупационному корпусу ГСМ, объяснил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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война в Украине ВСУ вторжение России
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