'Так мы дадим России подготовиться': Маломуж сказал, какую ошибку не должна совершить Украина

Если мы согласимся на замораживание войны, мы дадим врагу возможность подготовиться.

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Маломуж сказал, какую ошибку не должна совершить Украина/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Украина не должна соглашаться на замораживание войны, и вероятнее всего не согласится на это. Ведь если допустить такой вариант развития событий, это создаст предпосылки для накопления потенциала страной-агрессором Россией.

И этот накопленный потенциал российские оккупанты могут использовать не только против Украины, но и против Запада. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

"Думаю, что Украина не согласится на вариант замораживания войны. Да и основные мировые игроки к этому не готовы, потому что знают: это создаст предпосылки для накопления потенциала Россией, который она сможет применить не только против Украины, но и против Запада. Это будет шанс для России, и она им воспользуется: проведет мобилизационные мероприятия, привлекая не только прямые мобилизационные ресурсы, но и наемников, задействует различные стимулирующие механизмы, насобирает людей из правоохранительных органов, Росгвардии и других, и всё будет тянуть на фронт – наемников, зэков, иностранцев", – отметил Маломуж.

Он подчеркнул, что соглашаясь на замораживание войны, мы даем врагу возможность подготовиться.

"Поэтому я думаю, что такой возможности мы россиянам не подарим. Они не имеют шансов на консолидацию сил, тем более, на большую победу", – сказал генерал армии Украины.

Смотрите видео, в котором генерал Маломуж объясняет, почему не стоит надеяться на затишье на фронте:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее в Financial Times отмечали, что у Путина планируют "большое наступление" в четырех областях. В материале издания писали, что российские оккупанты могут попытаться захватить Харьков и даже Киев – Путин по-прежнему "хочет" захватить всю Украину и покорить народ.

Также ранее сообщалось, что РФ удерживает на северной границе с Украиной 22 тысячи военных. Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев отметил, что у северной границы с Украиной Россия удерживает около 21,8 тысячи военнослужащих. Ситуация остается контролируемой.

Напомним, в ГУР раскрыли детали мощных прилетов после ударов БПЛА в РФ. Речь идет о поражении нефтебазы, которая вовлечена в поставку оккупационному корпусу ГСМ, пояснил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

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