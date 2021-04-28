"Сделаю министром образования": Кива рассказал, что его научрука уволили

Нардеп Илья Кива утверждает, что уже пообещал своему уволенному научному руководителю Владимиру Гурковскому пост министра образования Украины.
Владимира Гурковского, научного руководителя скандальной диссертации по государственному управлению, автором которой значится народный депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Илья Кива, уволили с работы. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на самого народного избранника.
"Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу", — сказал депутат.
Кива уточнил, что уволен был его научный руководитель в среду, 28 апреля.
"Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти — сделаю министром образования", — сказал он.
К слову, Владимир Гурковский имеет степень доктора наук по государственному управлению и первого заместителя директора Всеукраинской общественной организации "Центра исследований проблем публичного управления".
Читайте такжеЧлены ученого совета объяснили, почему голосовали за диссертацию Кивы
Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее сообщалось:
- 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
- Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
- Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
- Журналисты Bihus.Info изучили диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
- Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.