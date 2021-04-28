УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Сделаю министром образования": Кива рассказал, что его научрука уволили

28 апреля 2021, 14:44

Нардеп Илья Кива утверждает, что уже пообещал своему уволенному научному руководителю Владимиру Гурковскому пост министра образования Украины.

Кива
Илья Кива / УНИАН

Владимира Гурковского, научного руководителя скандальной диссертации по государственному управлению, автором которой значится народный депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Илья Кива, уволили с работы. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на самого народного избранника.

"Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу", — сказал депутат.

Кива уточнил, что уволен был его научный руководитель в среду, 28 апреля.

"Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти — сделаю министром образования", — сказал он.

К слову, Владимир Гурковский имеет степень доктора наук по государственному управлению и первого заместителя директора Всеукраинской общественной организации "Центра исследований проблем публичного управления".

Читайте такжеЧлены ученого совета объяснили, почему голосовали за диссертацию Кивы

Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее сообщалось:

  • 26 апреля народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности Механизмы государственного управления. Члены ученого совета единогласно проголосовали за научную работу нардепа: 13 - за, 0 - против.
  • Во время защиты диссертации Кива оконфузился. На опубликованном видео профессор просит нардепа объяснить смысл понятия "демократичный евроинтегрированный государственный управленческий аппарат". На что Кива ответил, что понял вопрос, но ответ на него будет в его следующей научной работе.
  • Во Львове кандидат медицинских наук Александр Ябчанка решил сжечь свою диссерацию после того, как узнал о том, что Кива стал кандидатом наук.
  • Журналисты Bihus.Info изучили диссертацию Кивы и выяснили, что с ней не так. Оказалось, что нардеп ОПЗЖ не участвовал в научно-практических конференциях, хотя и указывал их в своей диссертации, а одна из справок оказалась фальшивой.
  • Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование.
Илья Кива новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Сделаю министром образования": Кива рассказал, что его научрука уволили». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20 В РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – BloombergВ РФ допустили сдачу "ЛДНР" и назвали условие – Bloomberg Зеленский предложил создать еще один формат переговоров по ДонбассуЗеленский предложил создать еще один формат переговоров по Донбассу Встреча Зеленского и Путина не состоится по одной простой причинеВстреча Зеленского и Путина не состоится по одной простой причине Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 апреля: кого избрала удачаГороскоп всех знаков Зодиака на 28 апреля: кого избрала удача

Последние новости

16:56
Свежий гороскоп всех знаков Зодиака: находка дара и угроза здоровью
16:45
Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили новый хотфикс для всех платформ Видео
16:43
У Зеленского раскрыли детали срочного заседания СНБО Видео
16:29
В Раде согласовали кандидатуру сменщика Витренко на посту министра энергетики Видео
16:28
Открыто движение по всем полосам Хаджибейского моста - Тимошенко
Реклама
16:20
"Время как течение" – вышел релизный трейлер PS5-эксклюзива Returnal Видео
16:16
"Шикарно": участница Холостяка повернулась ягодицами к камере
16:13
Рецепт невероятно вкусной буженины на Пасху Видео
15:59
Сразу в "дамки": назван полноправный преемник Коболева в Нафтогазе Видео
15:41
В Telegram появятся групповые видеозвонки: дата запуска и особенности
15:36
Кулеба пояснил, на что придется пойти Зеленскому ради урегулирования на Донбассе Видео
15:35
Коболев отреагировал на увольнение с должности главы Нафтогаза
15:18
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
14:58
Новый ректор НАУ Максим Луцкий оказался подозреваемым в воровстве денег из "Терра Банка"
14:44
"Сделаю министром образования": Кива рассказал, что его научрука уволили Видео
14:34
Рада приняла ключевой закон земельной реформы Видео
14:30
Анджей Сапковский рассказал, что он думает об играх про ведьмака Видео
14:07
В Кабмине озвучили планы по сокращению "красных" зон карантина Видео
14:03
Мобильные телефоны вызывают рак: названы 10 мифов о смертельной болезни Видео
13:55
Стало известно, кто при дворе все еще злится на Меган Маркл после ее отъезда
Реклама
13:53
В магазине PlayStation можно купить игры со скидками до 95% Видео
13:52
"Окрыляющий" гороскоп на месяц: что ждет Деву в мае 2021 года
13:49
В Мариуполе студенты технических специальностей будут получать стипендии
13:41
Врач рассказал, почему нельзя делать прививки от коронавируса в больницах Видео
13:27
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться в Ватикане Видео
13:14
Болезнь Паркинсона: четыре признака, которые могут указывать на риск развития этого заболевания Видео
13:02
Неожиданная жара и опасные поездки: каким будет май-2021
13:01
В МИД России сообщили, почему Путин проигнорировал звонок Зеленского Видео
13:00
Украинский певец попал в реанимацию и пережил экстренную операцию
12:50
Бренд Redmi представил свой первый смартфон для геймеров Видео
12:46
В моду вошли блузки и платья с легендарным принтом горошек Фото Видео
12:43
Симптомы непереносимости алкоголя: как определить, что вам нельзя пить Видео
12:40
Тина Кароль показала редкое трогательное фото с сыном
12:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на 28 апреля: кого избрала удача Видео
12:32
Зеленский объяснил, что именно может предотвратить эскалацию вокруг Украины Видео
12:08
Киев выходит из локдауна: Кличко назвал дату Видео
12:05
Кива объяснил, зачем ему понадобилась ученая степень Видео
11:58
Стартовал допремьерный показ исторической драми Слов’яни
11:32
День скорой помощи 2021 – поздравления в картинках и текстах
11:16
Сергей Лазановский показал выигранную квартиру от 1+1
Реклама
11:16
Какие юбки идеальны для женщин после 40 лет, а какие лучше не носить Видео
11:07
Рандеву Зеленского и Путина: названо возможное место встречи Видео
11:06
Бурная сексуальная жизнь и неожиданности: что ждет Скорпиона в мае 2021
11:05
Донбасс не хочет войны с Киевом - Лавров Видео
11:00
ЦИК зарегистрировала нардепом возможного организатора "референдума за ДНР"
10:39
СТБ продлил Холостячку на 2 сезон и раскрыл подробности шоу
10:23
В Киеве нашли сумку с расчлененным телом Видео
10:18
СНБО соберется на срочное заседание: в Слуге народа раскрыли детали Видео
10:08
В РФ назвали условие полной остановки Северного потока-2 Видео
10:06
Украинский Холостяк стал папой первый раз - трогательное фото новорожденного
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять