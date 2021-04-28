"Сделаю министром образования": Кива рассказал, что его научрука уволили

Илья Кива / УНИАН

Владимира Гурковского, научного руководителя скандальной диссертации по государственному управлению, автором которой значится народный депутат от Оппозиционной платформы — За жизнь Илья Кива, уволили с работы. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на самого народного избранника.

"Кто-то просто из-за своей самовлюбленности грязно отыгрывается на научных руководителях, на тех людях, которые дали мне возможность защитить диссертацию. Они просто выполняли свою работу", — сказал депутат.

Кива уточнил, что уволен был его научный руководитель в среду, 28 апреля.

"Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти — сделаю министром образования", — сказал он.

К слову, Владимир Гурковский имеет степень доктора наук по государственному управлению и первого заместителя директора Всеукраинской общественной организации "Центра исследований проблем публичного управления".

Читайте такжеЧлены ученого совета объяснили, почему голосовали за диссертацию Кивы

Скандал с диссертацией Ильи Кивы – о чем ранее сообщалось: