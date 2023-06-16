"Шансов выжить не было": российская ракета едва не убила 13-летнего Романа

Мальчика спасло лишь то, что во время ракетной атаки на Киевщину он решил переждать тревогу, спустившись в погреб.

https://glavred.info/ukraine/shansiv-vizhiti-ne-bulo-rosiyska-raketa-led-ne-vbila-13-richnogo-romana-10478665.html Ссылка скопирована

На Киевщине едва не погиб 13-летний мальчик / Коллаж: Главред, фото: facebook/Андрей Небитов

Российские оккупанты атаковали Киевскую область. Обломки сбитой ракеты повредили жилой дом в одном из населенных пунктах региона. В то время в доме был 13-летний Роман, который чудом выжил. Об этом он рассказал для Радио Свобода.

Когда мальчик услышал воздушную тревогу, он решил спуститься в погреб, хотя обычно он с семьей ждет в гостиной. Именно это спасло ребенка. Роман выжил и не пострадал благодаря тому, что вовремя ушел в хранилище.

Именно в этот момент раздался взрыв.

видео дня

"Первая моя мысль: прилетело в наш дом, сейчас я вылезу и боеприпас взорвется. Потом пришли неравнодушные люди и меня вытащили", – сказал Роман.

На Киевщине едва не погиб 13-летний мальчик / фото: facebook / Андрей Небитов

Начальник полиции Киевщины Андрей Небитов сообщил, что во время атаки в этом доме была разрушена крыша. Взрывная волна также повредила стены и выбила окна.

"Если бы (Роман - Главред) остался в доме, шансов выжить практически не было бы", - отметил Небитов.

На Киевщине едва не погиб 13-летний мальчик / фото: facebook / Андрей Небитов

Ракетный удар РФ по Киеву

Напомним, в пятницу, 16 июня, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Украину. Почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о запуске ракет "Калибр" с Черного моря.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, во время атаки уничтожено: 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр", 2 разведывательных БпЛА.

В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Возник пожар. Есть пострадавшие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что таким образом РФ "передала привет" африканской делегации. Глава МИД подчеркнул, что этот ракетный удар был самым большим за последние недели.

Больше новостей: