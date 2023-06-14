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Европарламент признал военным преступлением РФ подрыв Каховской ГЭС

Ангелина Подвысоцкая
14 июня 2023, 23:38 обновлено 14 июня, 23:42
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Депутаты Европейского парламента осудили теракт в Новой Каховке, что привело к гибели большого количества людей и животных.
Каховская ГЭС, Европарламент
Европарламент осудил подрыв Каховской ГЭС оккупантами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Депутаты Европейского парламента назвали военным преступлением подрыв Каховской ГЭС в Херсонской области, которое совершили российские оккупанты. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Европарламент во время пленарного заседания в Страсбурге 14 июня осудил теракт в Новой Каховке.

"Депутаты Европарламента осудили разрушение украинской дамбы в Новой Каховке — последнее военное преступление, совершенное Россией, которое должно получить последствия", - говорится в сообщении.

Депутаты призвали ЕС ввести дополнительные санкции против РФ. Также там говорят о необходимости передать Украине российские активы, которые были заморожены.

Россия подорвала Каховскую ГЭС

Оккупационные войска России 6 июня подорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, взрыв произошел примерно в 2:30 ночи.

Директор Кремля Владимир Путин косвенно признал, что оккупантам РФ выгодно было осуществить подрыв Каховской ГЭС.

По словам Путина, российским захватчикам удалось остановить контрнаступление ВСУ в районах, где произошло затопление.

В Сети появилось сообщение 205-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск агрессора России, в котором говорится, что оккупанты уже предупреждали о своих намерениях взорвать Каховскую ГЭС. В то же время они признали, что даже несмотря на такие действия, россияне потеряют значительную часть захваченных территорий.

Смотрите видео о том, что изменится после подрыва агрессором Россией Каховской ГЭС:

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