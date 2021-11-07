"Шок-тест": Кулеба анонсировал полный отрыв Украины от РФ и Беларуси

Дмитрий Кулеба / Фото Reuters

Украина не пойдет на политические уступки России ради получения дешевого газа и электроэнергии. заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина не будет идти на компромиссы, которые касаются европейских и евроатлантических перспектив государства. С соответствующим заявлением глава он выступил в ходе форума Re: Open Zakarpattia.

Глава украинского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что Украина "зашла настолько далеко", что система страны уже перестроена в соответствии с Третьим энергетическим пакетом ЕС.

Он уверен в том, что России будет сложно заставить власти Украины что-то делать, "потому что система работает уже по другим правилам".

"Мы, несмотря на все трудности, – не внутри страны, а вокруг Украины, – идем к полной интеграции Украины в электрическую сеть Евросоюза ENTSOI", – говорит глава МИД.

Реклама

Кулеба добавил, что это политическое решение и этой зимой Украина должна "пройти первый шок-тест, когда мы должны полностью отсоединиться от России и Беларуси".

Импорт электроэнергии из Беларуси

Ранее сообщалось, что Укрэнерго выкупило право импортировать электроэнергию в ноябре, на котором соответствующие мощности выкупила государственная компания Энергоатом.

НАЭК Энергоатом выкупил сечение для импорта из Беларуси в ноябре мощностью 885 из 900 доступных МВТ. Еще 15 МВт приобрело ООО Электро Комьюнити.

Читайте еще: