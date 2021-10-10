Удар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым

Турция готова агитировать мир за подписание декларации по Крыму - Кулеба / УНИАН

Создание Крымской платформы стало очень серьезным ударом по курсу президента России Владимира Путина. В Киеве довольны тем, как отреагировал российский президент, это значит, что Киев на правильном пути. Инициативу активно поддерживает и Турция, которая не просто декларирует свои намерения, но и готова агитировать страны за подписание декларации по освобождению полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью ТСН он рассказал о том, что инициатива по деоккупации Крыма стала ударом по политике главы РФ Путина. Такая эмоциональная реакция понятна Киеву и свидетельствует о правильно выбранной стратегии украинского государства.Читайте такжеБорьба за возвращение Крыма и Донбасса: Кулеба объявил о жестких переговорах Зеленского с Путиным

"Крымская платформа" – это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело", - отметил Кулеба.

Дипломат акцентировал внимание на том, что несмотря не недовольство Кремля, Турция придерживается последовательной позиции по Крыму и поддерживает платформу по освобождению полуострова. При этом Анкара готова агитировать другие страны, чтобы они подключились к подписанию Декларации Крымской платформы.

"Вы могли услышать, что во время визита во Львов Мевлют Чавушоглу (глава МИД Турции) неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников Крымской платформы, но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации Крымской платформы, чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган 22 сентября на полях 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке объявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и заявил о непризнании оккупированного Крыма территорией России.

Борьба Украины за возвращение Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее подверг критике Организацию объединенных наций за неучастие в саммите Крымской платформы. Глава украинского дипломатического ведомства заявил о намерении Киева провести переговоры с ООН по данному вопросу.

Дипломат также рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с Россией об освобождении оккупированных Крыма и Донбасса.

Кабинет министров утвердил Стратегию по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных Крыма и Севастополя. Данный документ должен стать главным планом по возвращению оккупированных территорий Украины. Киев продолжает работать над тем, чтобы проблема оккупации Крыма обсуждалась на мировом политическом уровне.