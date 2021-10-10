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Удар по Путину и жесткая позиция Анкары: Кулеба объявил о борьбе Украины и Турции за Крым

10 октября 2021, 11:51
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Крымскую платформу активно поддерживает Анкара, что вызывает недовольство в Кремле, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Турция готова агитировать мир за подписание декларации по Крыму - Кулеба / УНИАН

Создание Крымской платформы стало очень серьезным ударом по курсу президента России Владимира Путина. В Киеве довольны тем, как отреагировал российский президент, это значит, что Киев на правильном пути. Инициативу активно поддерживает и Турция, которая не просто декларирует свои намерения, но и готова агитировать страны за подписание декларации по освобождению полуострова. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В интервью ТСН он рассказал о том, что инициатива по деоккупации Крыма стала ударом по политике главы РФ Путина. Такая эмоциональная реакция понятна Киеву и свидетельствует о правильно выбранной стратегии украинского государства.Читайте такжеБорьба за возвращение Крыма и Донбасса: Кулеба объявил о жестких переговорах Зеленского с Путиным

"Крымская платформа" – это очень сильный удар лично по президенту Путину. Поэтому его эмоциональная реакция нам понятна и мы ею довольны. Это значит, что мы делаем правильное и хорошее дело", - отметил Кулеба.

Дипломат акцентировал внимание на том, что несмотря не недовольство Кремля, Турция придерживается последовательной позиции по Крыму и поддерживает платформу по освобождению полуострова. При этом Анкара готова агитировать другие страны, чтобы они подключились к подписанию Декларации Крымской платформы.

"Вы могли услышать, что во время визита во Львов Мевлют Чавушоглу (глава МИД Турции) неоднократно публично и непублично на переговорах подтвердил, что Турция не только останется одним из самых активных участников Крымской платформы, но и готова вместе с нами убеждать те страны, которые еще не присоединились к Декларации Крымской платформы, чтобы они это сделали. Думаю, это лучший ответ на попытки России продемонстрировать Турции свое недовольство", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган 22 сентября на полях 76-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке объявил о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и заявил о непризнании оккупированного Крыма территорией России.

Борьба Украины за возвращение Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее подверг критике Организацию объединенных наций за неучастие в саммите Крымской платформы. Глава украинского дипломатического ведомства заявил о намерении Киева провести переговоры с ООН по данному вопросу.

Дипломат также рассказал о том, что президент Украины Владимир Зеленский готов вести переговоры с Россией об освобождении оккупированных Крыма и Донбасса.

Кабинет министров утвердил Стратегию по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных Крыма и Севастополя. Данный документ должен стать главным планом по возвращению оккупированных территорий Украины. Киев продолжает работать над тем, чтобы проблема оккупации Крыма обсуждалась на мировом политическом уровне.

viber
Дмитрий Кулеба новости Украины новости Крыма новости Турции Крымская платформа
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