"Придется создать серьезные проблемы": Кулеба заявил, что Украина не сдастся, и пригрозил РФ ударом

Нужно вести переговоры во всех форматах для прекращения войны с Россией - Кулеба / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией с целью возвращения оккупированных Крыма и Донбасса. Москва демонстрирует циничное поведение, однако Украина готова создать российскому государству проблемы, которые заставят его прекратить войну. Мир любой ценой Киев не устроит. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В комментарии РБК-Украина он рассказал о том, что Украина намерена стремиться к справедливому миру, который должен соответствовать той цене, которую украинское государство заплатила в борьбе за суверенитет, независимость и свободу.Читайте такжеПереговоры с Меркель – шанс для Украины: Кулеба ждет поддержки Германии по Донбассу

По его словам, Зеленский готов к переговорам по освобождению оккупированных АР Крым и отдельных районов Донбасса и завершению военных действий. РФ цинично ведет войну против Украины, однако Киев и страны-партнеры создают условия, которые заставят Москву прекратить вооруженную конфронтацию. При этом украинское государство готово создать для России серьезные проблемы.

"Мы не сидим, ожидая с моря погоды. Россия манипулирует, лжет, она цинична. Но Другой России нет. Именно такая Россия ведет войну и агрессию против Украины. Поэтому нужно вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны. Мы активно создаем вместе с партнерами условия, которые вынудят Россию ее прекратить. Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Переговоры России и Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак 27 сентября заявил, что Киев инициирует встречу в рамках нормандского формата на высшем политическом уровне. Переговоры должны предусматривать участие в них Ангелы Меркель, которая уходит в отставку с поста канцлера ФРГ.

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Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что все страны нормандского формата не против проведения новой встречи при участии лидеров нормандского формата. При этом он усомнился в проведении таких переговоров в ближайшее время, обвинив Украину в нарушении договоренностей по Донбассу.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил о том, что президент Зеленский готов к встрече с Путиным. Диалог должен включать вопросы деоккупации Крыма и Донбасса. Он предупредил, что переговоры будут сложными для Путина, так как Зеленский намерен действовать исключительно в интересах Украины.