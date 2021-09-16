ООН бойкотировала Крымскую платформу: Кулеба разнес организацию и пообещал разобраться

Киев проведет переговоры с руководством ООН из-за ситуации с Крымской платформой - Кулеба / УНИАН

Организация объединенных наций фактически проигнорировала саммит Крымской платформы, который состоялся 23 августа в Киеве, и не была представлена на мероприятии. Решение, которое наверняка продиктовано политическими мотивами, не соответствует главной задаче ООН, заключающейся в обеспечении мира и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В ходе своего брифинга в четверг, 16 сентября, он сказал о том, что фактор неучастия ООН в саммите по Крыму является негативным моментом в контексте нахождения Украины в Организации.

"Отмечу лишь один негативный момент в контексте нашего участия в ООН - это то, что эта организация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена", - отметил дипломат.Читайте такжеПлан по Крыму и подписание документа: у Зеленского назвали сценарий новой поездки гаранта в США

Как полагает министр, такое решение продиктовано исключительно политическими мотивами. Официальный Киев намерен провести переговоры с руководством ООН, чтобы объяснить недопустимость подобного отношения к проблеме.

"И мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

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Борьба Украины за Крым

Президент Украины Владимир Зеленский в августе говорил о том, что Киеву следует укрепить усилия по работе над деоккупацией Крыма. Одним из таких инструментов должна стать Крымская платформа, благодаря которой государство намерено привлечь внимание международного сообщества к данной проблеме.

Саммит Крымской платформы прошел 23 августа в Киеве. В организованном украинскими властями мероприятии приняли участие представители 46 стран и организаций. По итогам была подписана декларация о дальнейшей борьбе с Россией по Крыму и возможных новых санкциях в отношении Москвы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Кремль согласиться на встречу главы РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако он подчеркнул, что Киев в любом случае не будет убирать из переговорной повести вопрос Крыма.

Президент России Владимир Путин в сентябре заявил, что Крымская платформа, дескать, является "провокацией" со стороны Украины и "неуместным мероприятием". При этом он обвинил Киев в якобы невыполнении Минских соглашений.