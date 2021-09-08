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"Провокация": Путин впервые лично высказался о саммите "Крымская платформа"

8 сентября 2021, 21:42
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Глава РФ считает проведение саммита неуместным.

Владимир Путин
Владимир Путин отреагировал на "Крымскую платформу" / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые лично прокомментировал саммит Крымской платформы и назвал его "провокационной затеей".

Об этом говорится на сайте президента РФ.

Отмечается, что об этом он заявил в ходе телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Во время беседы президент РФ упомянул о "провокационном характере затеи украинского правительства". Также он сказал, что мероприятие неуместное, а вопрос Крыма "закрыт еще в 2014 году".

Путин считает, что "Евросоюз продолжает проводить дискриминационную политику в отношении жителей полуострова".

"Киевские власти упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - говорится в сообщении.

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Что такое "Крымская платформа"

23 августа в Киеве состоялся долгожданный саммит с участием глав делегаций более 40 стран и международных организаций. Он проходит с целью мирного прекращения российской оккупации на полуострове.

По итогам саммита была принята Совместная декларация, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации.

В частности, говорится о непризнании незаконной аннексии Крыма Россией, обязательстве рассмотреть дополнительные политические, дипломатические, ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии, объединении усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

Также впервые на международном уровне Российская Федерация признана государством-оккупантом.

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Владимир Путин Украина Крымская платформа
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