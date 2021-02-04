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Синоптики рассказали, когда в Украину ворвется долгожданное потепление

4 февраля 2021, 23:36

Погода в Украине принесет потепление и высокие градусы будут повсюду.

Когда в Украине потеплеет / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет морозной.Температура воздуха резко прыгнет от плюса до сильного минуса и местами ночью опустится до -20 градусов.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентар, в пятницу, 5 февраля, морозы охватят северную, центральную часть страны и Волынь. В остальных регионах температура воздуха будет колебаться от -1 до +5 градусов.

На востоке ночью возможен мокрый снег с дождем, днем сухо, сильный ветер. Температура воздуха ночью от -5 до -1 градуса, днем от -3 до +1 градуса.

В южных областях без существенных осадков, штормовой ветер. Ночью в регионе от -2 до +1 градуса, днем от +1 до +3 градусов. В Крыму без осадков, ночью +1 +3 градуса, днем от +2 до +4 градусов.

На севере ночью будет идти снег, днем без существенных осадков. Температура ночью упадет до -11 -9 градусов, днем ожидается от -6 до -4 градусов.

В западных областях местами ночью пройдет снег, днем без существенных осадков. Температура воздуха на Волыни упадет до -7 градусов ночью, днем от -4 до -1 градуса. В остальных областях ночью от -3 до -1 градуса, днем от -1 до +1 градуса.

В центральной части страны будет идти снег ночью, который к утру прекратится. Ожидается сильный ветер, температура ночью -6 -3 градуса, днем от -4 до -1 градуса.

В Киеве 5 февраля снег будет идти только в ночные часы, днем сухо. Ожидается сильный штормовой ветер. Ночью от -9 до -7 градусов, днем -5 -3 градуса.

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В субботу, 6 февраля, снегом начнет засыпать западные области, на юге будет идти снег с дождем. На остальной территории Украины будет сухо. В центральной части страны температура ночью упадет до -12 -10 градусов, днем от -6 до -4 градусов.

В Киеве 6 февраля ожидается сухая погода, ночью от -13 до -11 градусов, днем -8 -6 градусов.

В воскресенье, 7 февраля, морозы начнут усиливаться, а снегопады накроют западные, северные и центральные области, на востоке и юге будет сухо.

На востоке ночью -14 -12 градусов, днем от -10 до -5 градусов. В северных областях похолодает сильнее всего, ночью до -20 градусов, днем -12 -10 градусов. В центральной части от -13 до -11 ночью, днем от -10 до -8 градусов.В Киеве ожидается снег, ночью температура упадет до -16 градусов, днем ожидается от -12 до -10 градусов.

При это синоптики прогнозируют, что к концу февраля в Украине запахнет весной. Морозы начнут отступать - предвещая настоящую весну.

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Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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