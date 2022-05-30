"Ситуация самая тяжелая": бои на востоке Украины достигли максимальной интенсивности

Война в Украине / t.me/pavlokyrylenko_donoda, УНИАН

В Министерстве обороны Украины заявляют, что бои на востоке достигли максимальной интенсивности.

Как сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, российские оккупационные войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора из Ростовской области к ВТО АР Крым и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря.

"Для этого российское командование задействовало все силы и предпринимает попытки оцепить наши войска в Донецкой и Луганской областях. Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей полосы столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь нашей обороны. Одновременно производится штурм на нескольких направлениях. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях", - сообщили в Минобороны.

Спикер Минобороны также сообщил, что в течение последней недели оккупанты принудительно вывезли в фильтрационный лагерь в районе н.п. Безымянное, что в 20 км к востоку от Мариуполя, около 3 тысяч украинцев, более 300 из которых – дети.

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"Граждане Украины, которые не проходят фильтрацию (не менее 10%), признаются "опасными для российского режима" и арестовываются", – заявил он.

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Война России против Украины

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои с армией России на Донбассе. Эксперты американского Института изучения войны предполагают, что оккупанты планируют создания для ВСУ условий оперативного окружения в районе Северодонецка и Лисичанска, вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной, и вокруг Авдеевки.

Войска России 26 мая обстреляли Харьков. Пострадали люди. Есть погибшие. В Национальной полиции рассказали, что снаряды падали в Шевченковском, Киевском районах и вблизи Павлова Поля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что РФ стянула войска на Донбасс, и будет пытаться выйти на админграницы региона. По словам чиновника, у российских оккупантов еще много оружия. Украину ждут несколько тяжелых недель.

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