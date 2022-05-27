Войска РФ готовятся к наступлению под Изюмом и пытаются окружить ВСУ на Донбассе – Минобороны

Армия Украины ведет тяжелые бои с войсками РФ на Донбассе / Коллаж Генштаб ВСУ, Reuters

Вооруженные силы Украины продолжают вести тяжелые боевые действия с войсками России на Донбассе. Оккупанты пытаются взять ВСУ в окружение в районах Северодонецка и Лисичанска с целью выхода на административную границу Луганщины. На Харьковском направлении захватчики пытаются не допустить дальнейшего движения украинских войск. Враг пытается организовать наступление по направлениям Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, он рассказал, что оккупационная армия страны-агрессора пытается удерживать занятые позиции на Харьковском направлении, чтобы не допустить продвижения ВСУ. Согласно данным разведки, там, в селе Веселое, россияне разместили комплекс радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2. Пытаются противостоять украинским беспилотникам.

Читайте такжеБудут работать по 5 областям: Данилов раскрыл планы армии РФ в случае захвата ЛуганщиныТяжелые бои идут на Донецком направлении. Вражеские подразделения активизировали свою борьбу на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Кураховском и Авдеевском направлениях. Оккупанты ставят перед собой задачу окружения украинских войск в районах Лисичанска и Северодонецка, чтобы впоследствии выйти на административную границу Луганской области.

В направлении Славянска оккупанты проводят перегруппировку. Они пытаются снова начать наступление на направлениях Изюм – Барвенково, и Изюм – Славянск.

На Лиманском направлении войска РФ пытаются вытеснить ВСУ из северо-западной и юго-восточной части Лимана с целью развития наступления на Славянск. Вероятно, чтобы усилить боеспособность общевойсковых подразделения своей группировки на данном направлении, оккупанты из состава 90-й танковой дивизии применят боевые машины поддержки танков Терминатор.

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Война России против Украины

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои с армией России на Донбассе. Эксперты американского Института изучения войны предполагают, что оккупанты планируют создания для ВСУ условий оперативного окружения в районе Северодонецка и Лисичанска, вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной, и вокруг Авдеевки.

Войска России 26 мая обстреляли Харьков. Пострадали люди. Есть погибшие. В Национальной полиции рассказали, что снаряды падали в Шевченковском, Киевском районах и вблизи Павлова Поля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что РФ стянула войска на Донбасс, и будет пытаться выйти на админграницы региона. По словам чиновника, у российских оккупантов еще много оружия. Украину ждут несколько тяжелых недель.

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