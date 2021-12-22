Скандал в инфекционке Николаева: главврача Федорову, которая просила кислород и деньги, уволили

Светлана Федорова уволена с должности главврача Николаевской инфекционной больницы / Фото nikvesti.com

В Николаеве уволили с должности главного врача Николаевской инфекционной больницы Светлану Федорову. Она занимала этот пост с июля 2020 года.

Как сообщает местное издание НикВести, за ее увольнение во вторник, 21 декабря, на заседании областного совета проголосовали 42 депутата.

Перед голосованием за отстранение Федоровой ее критиковали коллеги. Главврач БСМП Александр Демьянов заявил, что она якобы конфликтует с меценатами. Руководитель Центра экстренной медпомощи Андрей Самойлов заявил, что в областной "инфекционке" закрывают ворота перед скорыми.

Сама Федорова выступила с трибуны и назвала ситуацию "политическим заказом". По ее словам, выводы комиссии, которые якобы и послужили официальной причиной для ее увольнения, не содержат "ни одной цифры", там "только общие фразы".

"Сейчас происходит политический заказ. Относительно выводов комиссии Минздрава. Это не была официальная комиссия – ни одного вывода с цифрами, бумагами, ни одной истории болезни не было осмотрено. Они два часа побегали по больнице, ни одной цифры, общие фразы только", – сказала Федорова.

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Врач добавила, что пригласила в медучреждение международную организацию, которая в течении трех дней проводила его полный аудит.

"Как оказалось, наш стационар соответствует не только лицензионным требованиям, а и международным. Требованиям соответствуют абсолютно все отделения стационара. Работа также организована по международным требованиям. Кроме того, комиссия пришла к выводу, что это нонсенс, что больница за два года смогла достигнуть таких показателей", – заявила она.

Читайте такжеЧерепно-мозговая травма и расшатанные зубы: в Ровно избили фельдшера скорой, который приехал на вызовКак сообщал Главред, ранее Федорова обращалась к президенту Владимиру Зеленскому из-за ситуации в городе с кислородом для больных коронавирусом. Она заявила, что в медучреждение ворвались неизвестные люди, которые угрожали персоналу и потребовали предоставить кислород пациенту с коронавирусом из частной больницы.

Федорова заявляла, что местная власть бездействует относительно нехватки кислорода и только "посылает красивые отчеты в Киев". Она просила главу государства вмешаться в ситуацию.

После инцидента в больницу отправили комиссию из Министерства здравоохранения для проверки.

Как сообщал Главред, ранее врач-инфекционист из Львова Михаил Ричняк рассказал, насколько критична ситуация с кислородом в больницах.

По его словам, ни одна из кислородных точек не стоит без дела - они работают на полную. При этом есть пациенты, которые нуждаются в увлажненном кислороде из системы центрального кислорода.

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