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Не пропускали "скорую": в Николаеве из-за человеческого равнодушия чуть не погиб ребенок

1 сентября 2021, 08:37
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"Скорой" помогли патрульные, которые расчистили дорогу и сопроводили медиков в детскую больницу.

Водители не хотели уступать дорогу медикам / Скриншот

В Николаеве патрульные были вынуждены сопроводить в больницу автомобиль скорой медицинской помощи, в котором находился тяжело больной 10-летний мальчик. Врачей не пропускали другие машины.

Инспекторы обратили внимание на карету скорой, которая двигалась с включенными спецсигналами. Однако водители не спешили предоставить ей преимущество в движении, сообщают в патрульной полиции Николаевской области.

Патрульные включили спецсигналы и сопроводили автомобиль в детскую больницу, где пациента уже ждали медики. Как выяснилось впоследствии, ребенок находился в критическом состоянии, а по дороге в больницу у него произошла остановка сердца (это случилось в Вознесенске, ребенка везли в Николаев из области). К счастью, рядом были профессиональные врачи, которым удалось его реанимировать.

"Призываем водителей пропускать спецтранспорт на дороге с включенными синими проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами. Помните, потерянные минуты для спецтранспорта в пути означают потерянные минуты для людей, которые нуждаются в немедленной помощи. За этот вид правонарушения предусмотрена административная ответственность – штраф в сумме 510 гривен", – сообщили в патрульной полиции.

Ранее сообщалось, что в Запорожье толпа цыган пыталась расправиться с медиками. Они обвинили их в смерти своего родственника. Мужчине стало плохо дома, во время транспортировки в больницу у пациента остановилось сердце. Пока медики проводили реанимацию, карету скорой штурмовали почти полсотни человек, которые пытались устроить самосуд.

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скорая помощь новости Николаева новости Украины
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