Скандальный салют во время тревоги в новогоднюю ночь запустил россиянин: его нашли

В Черкассах в новогоднюю ночь запустили салют. Его организатором оказался гражданин РФ, которого уже нашли. Об этом сообщили в Нацполиции.
В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в полицию поступило 43 сообщения от граждан Украины, 29 из них касались нарушения тишины, 4 - конфликтов, а 2 - мелкого хулиганства.
Также в Полицию восемь раз сообщили о применении пиротехники, из всех сообщений подтвердилось только одно, в Черкассах.
Там 1 января, около 00:10, 39-летний гражданин Российской Федерации, который незаконно находится в Украине, применил пиротехническое средство. Полиция нашла его и составила на фигуранта административный протокол о правонарушении по ч. 1 стю 195-6 УК (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств).
Напомним, 6 ноября Верхованя Рада Украины приняла законопроект о запрете использования и распространения большинства салютов, фейерверков и петард.
Ситуация в Украине 1 января
Напомним, в отчете Американского института изучения войны сообщили, что 31 декабря украинские силы продвинулись на юго-восток от Купянска и продолжили позиционные бои с российскими войсками вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
Также, в понедельник днем, 1 января, в Киеве объявили воздушную тревогу после того, как группа российских беспилотников типа "Шахед" направилась в сторону столицы. Как сообщили в КОВА, в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские беспилотники, а силы ПВО начали работать по целям.
Помимо прочего, российские захватчики сегодня, в первый день нового года, атаковали Сумскую область дронами и попали в жилой дом в Эсманской общине. Об этом сообщили в пресс-служе Сумской ОВА.
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