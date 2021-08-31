"Слава уехал в Польшу на заработки": в Днепре вандалы осквернили патриотический мурал

Именно так "поработали" вандалы / Сергей Дивеев

В Днепре на жилом массиве "Солнечный" был осквернен патриотический мурал с лозунгом "Слава Украине", который был создан неравнодушными горожанами на смотровой площадке.

На мурале появились надписи краской по поводу аннексированного полуострова Крым и надпись "Слава уехал в Польшу на заработки".

Как сообщает в Facebook фотограф Сергей Дивеев, мурал был осквернен пророссийски настроенными людьми.

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Напомним, ранее в Полтаве двое вандалов сорвали флаг Украины и флагшток, к которому он был прикреплен, с могилы ветерана АТО Антона Цедика (позывной "Эней"). Об этом инциденте рассказал пользователь Александр Сороковой

По его словам, мужчины принесли украденный флаг на авторынок. При этом они находились в состоянии алкогольного опьянения. Они размахивали флагом, и никто им не сделал замечания.

Неизвестные вандалы в Одессе облили фекалиями памятный знак украинским военным, которые погибли в зоне АТО и ООС.

По словам писателя и ветерана войны на Донбассе Валерия Пузика, облитый фекалиями памятный знак, который расположен на проспекте Шевченко, он заметил случайно во время утренней прогулки с сыном.