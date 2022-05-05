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"Сложи оружие, умоляю": жительница Волыни отправила сына защищать Украину, а второй приехал убивать

5 мая 2022, 23:47

Ольга боится, что родные братья встретятся на поле боя.

Женщина обратилась к сыну, который перешел на сторону оккупантов

Жительница Волыни Ольга рассказала болезненную историю. Женщина воспитала троих сыновей, один из которых после смерти отца и бабушки оказался в России у тетки. Там окончил школу и поступил в военное училище.

Как она рассказала Фактам, второй сын – вступил в ВСУ и сейчас защищает Украину. Родные братья оказались по разные стороны.

Ольга обратилась к сыну с призывом сдать оружие и не воевать против своего народа и своей земли.

Женщина горько плачет, так как понимает, что не каждому из сыновей смогла передать любовь к родной земле.

Сын Дмитрий встал на сторону оккупантов. В детстве он тяжело пережил смерть отца и мечтал стать военным. А потом не стало и бабушки. Растить троих детей Ольге одной было очень тяжело. Сестра Ольги предложила Дмитрию приехать к ней, в Россию.

"Она звала: "Приедь, тут школу окончишь, поступишь, я все оплачу". Дима согласился, я билеты купила, в Бресте на поезд посадила, и через три дня сестра встретила у себя", - говорит Ольга.

В 2013 году Дмитрий окончил школу и поступил в военное училище. Учился в Омске, чем гордился. Мама тоже радовалась, сын достиг своей мечты и на тот момент ее не сильно беспокоило то, что сын дал присягу на верность РФ.

"Я в политике ничего не понимаю. Дима в Цхинвали служил, в Осетии – туда его отправили. Потом – во Владикавказе. А потом стал по командировкам в Крым ездить. Я думала, что он ходит где-то по России. Что Дима на украинской земле, не могла этого даже представить", - рассказывает женщина.

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Она звонила ему после 24 февраля. Говорили обо всем, но только не о войне. Сын присылал ей голосовые сообщения, успокаивал – на русском языке. Ольга говорит, что боялась сыну "навредить", так как телефон могли прослушивать. И не спрашивала, где сын и с кем воюет.

А потом узнала, что Дмитрий недавно был в Харькове и Запорожье. А сейчас с военными РФ на Херсонском направлении.

Ольга боится, что родные братья встретятся на поле боя.

"В душе все похолодело. Не дай Бог сыновья встретятся по разные стороны! Так как Петро защищает Украину, а Дмитрий воюет против родины. Что они будут делать?", – плачет мать.

Она вспоминает, что сын после присяги говорил, что не хочет, чтобы его отправили в Украину. Не хотел, чтобы с оружием заставили пойти против Петра и Андрея. А недавно она получила информацию от контрразведчиков, что Дмитрий с другими оккупантами уничтожает украинскую землю. Сейчас он – заместитель командира роты одной из бригад специального назначения вооруженных сил РФ.

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А она недавно благословила старшего сына Петра в составе украинской армии защищать от врага Харьков. Вот тут Ольга и пришла в себя. Пробовала набрать Дмитрия, чтобы убедить его сдаться, но телефон сына уже не отвечает.

"Дорогой сын, вернись в родную Украину. Ты знаешь, какие у нас хорошие земли, какие трудолюбивые и мирные люди. Ты знаешь, что здесь твоя родная тропинка, дом. Здесь похоронены твои папа и бабушки, которые тебя так любили. Здесь я. Умоляю тебя, сложи оружие. Мы тебя ждем", - обратилась к сыну Ольга.

Она обратилась и к другим матерям, сыновья которых служат в РФ, чтобы звали своих детей домой.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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война в Украине война России и Украины
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