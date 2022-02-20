Смартфоны для вакцинированных: украинцам светят Samsung или Xiaomi - СМИ

Пенсионерам пообещали смартфоны за вакцинацию / УНИАН

В Украине продолжается подготовка выдачи "смартфонов от Зеленского" вакцинированным украинцам старше 60 лет.

На сегодняшний день идет отбор поставщика гаджетов, пишет специализированный портал Тehnofan.

Когда украинцам ждать смартфоны за вакцинацию

Смартфоны, которые в Украине планируют раздать пенсионерам за COVID-вакцинацию в рамках программы президента Украины Владимира Зеленского обещают быть бесплатными.

Обещанные гаджеты вакцинированным украинцам от 60 лет планируется выдавать уже летом 2022 года.

Какие смартфоны светят вакцинированным украинцам

Отметим, что среди главных претендентов - компании Samsung и Xiaomi.

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Мобильные устройства для вакцинированных пенсионеров должны иметь камеру и подключаться к интернету. Стоимость одного устройства не должна превышать 5 тысяч гривен.

SIM-карты для получения доступа в интернет будут привязываться к IMEI, поэтому каждый бесплатный смартфон "привяжут" к паспорту владельца.

Предварительный список моделей:

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A03s

Samsung Galaxy A03

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M12

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi 9C

Xiaomi Redmi 9A.

Тысяча за вакцинацию: как получить

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября пообещал, что украинцам, которые пройдут полный курс вакцинации (две прививки), государство выплатит 1 000 гривен.

Программа стартовала 19 декабря. Чтобы получить "тысячу Зеленского", нужно сделать две прививки против COVID-19 утвержденными в Украине вакцинами и подать заявку в приложении Дія. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту єПідтримка в одном из банков-партнеров проекта, открыть счет, запустить приложение и авторизоваться в Дії, убедиться в наличии зеленого сертификата, зайти в раздел Услуги, выбрать єПідтримка и указать карту для поступления денежных средств.

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