Смерть мэра Кривого Рога: во время обысков нашли две записки

Смерть мэра Кривого Рога / Нацполиция

Во время обысков в доме погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова правоохранители нашли две записки.

Как сообщает криворожский блогер Олег Ермолинский, на кухонном столе загородного дома мэра Кривого Рога Константина Павлова, где нашли его тело, правоохранители обнаружили две записки, написанные, вероятно, рукой погибшего мэра.

"В них инструкции по уходу за его домашними животными", - говорится в сообщении.

Правоохранители искали предсмертную записку, оставленную мэром перед возможным самоубийством, но письменной информации о совершении самоубийства они так и не нашли.

Следует предположить, что найденные записки с инструкциями могли быть написаны и раньше, ведь мэр с семьей на несколько дней уезжали на отдых, откуда Константин Павлов вернулся накануне своей гибели.

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Смерть Константина Павлова - о чем ранее сообщал Главред:

Тело городского головы Константина Павлова в его доме в селе Вольное 15 августа 2021 обнаружила его помощница, которая приехала по просьбе жены, потому что ее муж перестал выходить на связь.

Возле тела лежал охотничий карабин "Сайга", который принадлежал покойному. Накануне гибели мэр провел выездное совещание по поводу установления флагштока в Кривом Роге, шутил, улыбался.

Никаких признаков, которые бы указывали на депрессию или угнетенное состояние у Константина Павлова в его окружении не заметили. Дома у мэра не было охраны и авто он руководил сам.

В полиции рассматривают три версии смерти мэра Кривого Рога: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием. Не исключают также доведение до самоубийства.