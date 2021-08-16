Было оружие и не было охраны: помощник мэра Кривого Рога раскрыл новые детали его гибели

Константин Павлов был найден мертвым 15 августа / Фото Facebook

Советник погибшего мэра Кривого Рога Андрей Гальченко рассказал, что известно о трагедии на данный момент. По его словам, возле тела Константина Павлова лежало его оружие. Семья же покойного на момент трагедии находилась на отдыхе.

Гальченко рассказал ТСН, что Павлов перестал выходить на связь, тогда советник прислал к нему помощника. Тот, увидев тело, вызвал полицию. По словам Гальченко, у мэра Кривого Рога было зарегистрированное оружие. Оно внешне похожа на то, которое нашли рядом с покойным.

"Ружье, которое у него — это его. Оно зарегистрировано. В дом пока никто не заходил. Он лежал на улице", — рассказал Гальченко.

По словам советника покойного, накануне трагедии он разговаривал с покойным, у него было хорошее настроение. Также Андрей Гальченко сообщил, что на территории дома Павлова есть камеры наблюдения. В частности, одна из них выходит на место, где нашли тело мэра. При этом охраны у мэра не было.

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"Камеры на территории домовладения есть. Сейчас с ними работает полиция для того, чтобы установить подробности", — сказал Гальченко.

Отметим, видео с камер видеонаблюдения из дома Павлова попало в Сеть. На кадрах видно, как мэр ходит с ружьем по комнате. Он заметно нервничал, много курил и с кем-то переписывался по телефону.

После этого он долго сидел, а потом приставил ствол к туловищу и выстрелил. К слову, время на камерах сбито, из видео вырезан фрагмент.

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