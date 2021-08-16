Гибель мэра Кривого Рога: соседка Павлова заявила, что выстрел не слышала

По словам женщины, Константин Павлов был не конфликтный, всегда здоровался. Она тесно не общалась с покойным, но ничего плохого о нем сказать не может.
В селе Вольное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова - он лежал на веранде дома, рядом было ружье. Соседка погибшего говорит, что не слышала выстрелов, хотя у нее было отрыто окно, и не видела никаких подозрительных людей возле дома мэра.
"Он (Павлов, - ред.) был не конфликтный, здоровался, когда проезжал мимо на машине", — рассказала женщина ТСН.
По ее словам, она тесно не общалась с покойным, но ничего плохого о мэре сказать не может.
Гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова - о чем ранее писал Главред:
- 15 августа в селе Вольное вблизи Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Его обнаружили на веранде дома. Рядом было ружье.
- СМИ со ссылкой на источники писали, что копы просмотрели кадры с камер видеонаблюдения.
- "На видео четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьём, приставлял себе его к сердцу, примеряясь, отставок и снова примеряя. Потом на видео видно, как он вставил один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Потом выстрелил. Попятился к выходу, упал", - говорится в сообщении.
- Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.
- В полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти.
- Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он планирует собрать совещание с силовиками, чтобы заслушать отчет по этому инциденту.
Автор: Анна Багрий