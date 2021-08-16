Гибель мэра Кривого Рога: соседка Павлова заявила, что выстрел не слышала

Константин Павлов был найден мертвым 15 августа / zagittya.com.ua

В селе Вольное Днепропетровской области в воскресенье, 15 августа, нашли мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова - он лежал на веранде дома, рядом было ружье. Соседка погибшего говорит, что не слышала выстрелов, хотя у нее было отрыто окно, и не видела никаких подозрительных людей возле дома мэра.

"Он (Павлов, - ред.) был не конфликтный, здоровался, когда проезжал мимо на машине", — рассказала женщина ТСН.

По ее словам, она тесно не общалась с покойным, но ничего плохого о мэре сказать не может.

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