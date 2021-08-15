Президент отреагировал на трагическую смерть мэра Кривого Рога

Владимир Зеленский отреагировал на смерть Павлова / Getty

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на гибель мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он планирует собрать совещание с силовиками, чтобы заслушать отчет по этому инциденту, говорится в заявлении главы государства.

"Завтра заслушаю доклад руководителей правоохранительных органов по первым результатам расследования обстоятельств смерти городского головы Кривого Рога", - заявил президент.

Зеленский отметил, что будет держать дело гибели Павлова на своем контроле.

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Буду держать это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога", - добавил он.