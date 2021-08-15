Ходил по дому с ружьем: появились новые детали о смерти мэра Кривого Рога

Предполагается, что Павлов совершил суицид / Соцсети

Появились новые жуткие подробности по делу об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Видео из камер наблюдения подтвердило одну из версий полиции.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, копы просмотрели кадры с камер видеонаблюдения.

"На видео четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьём, приставлял себе его к сердцу, примеряясь, отставок и снова примеряя. Потом на видео видно, как он вставил один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Потом выстрелил. Попятился к выходу, упал", - указано в сообщении.

Кроме того, СМИ пишет, что у правоохранителей также есть видео, где Павлов вываливается из входной двери.

Версию суицида подтверждают и другие факты. В частности, на курке его палец, смывы, пороховые газы, баллистика.

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Также известно, что сосед услышал выстрел в 6:37 утра. Данное время смерти подтверждает экспертиза.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, стало известно о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он был народным депутатом Украины 7-го, 8-го созывов. Городской голова Кривого Рога с 2020 года.

Министерство внутренних дел Украины рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога - самоубийство, убийство и неосторожное обращение с оружием.