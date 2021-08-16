Появилась запись с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Павлова

Фрагмент видео с камер наблюдения в доме Константина Павлова / Скриншот

В Сети опубликовали видеозапись с камер наблюдения из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова.

На ней зафиксировано, что он находился в помещении один, при этом ходил по коридору с оружием в руках. Видео опубликовал Telegram-канал Инсайдер.

Павлов заметно нервничал, он много курил и с кем-то переписывался по телефону.

После этого он долго сидел, а потом приставил ствол к туловищу и выстрелил.

Обратим внимание, что в момент выстрела и при падении тела испуганно отпрыгивает кошка.

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Добавим, что время и на камерах сбито и из него вырезан фрагмент.

Гибель Константина Павлова

Напомним, в воскресенье, 15 августа, в селе Вольное близ Кривого Рога было найдено тело мэра города Константина Павлова. Тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Отметим, в полиции возбудили уголовное дело из-за трагической гибели мэра Кривого Рона Константина Павлова - сейчас устанавливаются все обстоятельства его смерти, сообщил пресс-секретарь полиции Днепропетровской области.

"Сообщение в полицию поступило 15 августа около 16:00. По предварительной информации, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружено на веранде собственного дома", - сказала она.