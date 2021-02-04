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СМИ рассказали об угольном бизнесе Козака с "ЛДНР" через офшоры

4 февраля 2021, 09:59
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Связанные с Тарасом Козаком компании поставляли уголь из "ЛДНР" государственным ТЭЦ, рассказала Дарья Каленюк.

уголь
В ЦПК рассказали детали угольного бизнеса нардепа от ОПЗЖ / УНИАН

Стали известны подробности угольного бизнеса нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Тараса Козака.

По данным директора Центра противодействия коррупции Дарьи Каленюк, в 2014 году ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Однако позже выяснилось, что под видом угля из Южной Африки государственным ТЭЦ поставлялся контрабандный уголь из "ЛДНР", пишет она в материале на Украинской правде.

Каленюк отметила, что еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8 млн долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак.

Каленюк подчеркнула, что гонконгская компания Arida Global Limited, которая поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Козака.

Читайте такжеЗеленский назвал причину санкций против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIKПо данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Козака – Turul Investments Limited – еще с 2012 года.

Каленюк отметила, что согласно аудиторскими отчетами, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 млн долларов кредитных средств.

Кредит предоставлялся под 2.5% годовых. Он не был застрахован залоговым имуществом, и его должны вернуть до 6 ноября 2015 года.

Но Arida Global Limited не вернула заемные средства, а кипрский оффшор Козака списал этот долг.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:

  • 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK.
  • Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
  • В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
санкции ЛДНР ZIK NewsOne 112 Украина Тарас Козак
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