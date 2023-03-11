УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Собирала средства несколько лет: 10-летняя девочка передала 120 тысяч на авто для пограничников

11 марта 2023, 18:30
Отдать все свои сбережения на нужды защитников Украины школьницу вдохновили родители, которые постоянно помогают нашим военнослужащим.
Девочка передала ВСУ 120 тысяч грн
Школьница передала 120 тысяч гривен на авто для пограничников / Государственная пограничная служба Украины

10-летняя Маша из Умани Черкасской области передала на поддержку Сил обороны Украины 120 тысяч гривен. Пример девочки показывает, что в Украине растет поколение патриотов и сознательных людей.

Как сообщает Госпогранслужба, средства Машенька собирала в течение нескольких лет, однако после полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину мечты и ценности девочки изменились.

Отмечается, что отдать все свои сбережения на нужды защитников Украины школьницу вдохновили родители, которые постоянно помогают нашим военнослужащим.

видео дня

"На донат Машеньки уже приобрели внедорожник. Это авто поможет пограничникам уничтожать врагов и освобождать нашу землю от захватчиков!" - сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Напомним, ранее мать бойца из Ровенской области профинансировала строительство спортивной площадки в поселке за деньги, выделенные государством после гибели сына. Иван Клюйко погиб в бою весной 2022 года. Мария Пешко после гибели сына на войне Ивана Клюйка нашла силы не только жить дальше, но и помогать другим.

Также сообщалось, что пенсионер из Черновицкой области Николай Шевчук передал ВСУ все свои сбережения - почти 400 тысяч гривен. Эти деньги 83-летний мужчина собирал более 10 лет. Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинца орденом "За заслуги" III степени.

Вас может заинтересовать:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:31

Бахмут - наш, но не полностью: полковник назвал территории, которые захватили оккупанты

18:30

Скандал в Одесской области: замвоенкома отжигал под российскую попсу и поплатился

18:30

Собирала средства несколько лет: 10-летняя девочка передала 120 тысяч на авто для пограничниковВидео

18:15

Что не любит груша: какие растения лучше не садить рядом с деревом

18:10

Внезапно появляются: 5 вещей, которые предвещают "погром" в домеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:52

"Вместо блицкрига – блицутилизация": Данилов потроллил провалы оккупантов РФВидео

17:29

Попал под вражеский артобстрел: на войне оборвалась жизнь молодого защитника из Львовской областиВидео

17:14

"Чувствую отвращение и презрение": Тополя отреагировал на скандал со стендапером ЩегелемВидео

17:02

Дочь больной раком Заворотнюк запостила фото могильной плиты

Реклама
17:00

5 вещей, которые нельзя отдавать даром: это может обернуться бедой

16:59

"Весной это невозможно": полковник прямо ответил, почему ВСУ не идут в контрнаступлениеВидео

16:54

Гроза авиации РФ: комплексы Patriot прикроют инфраструктуру и позиции ВСУ – Игнат

16:47

Что полезнее утром - кофе или чай: любопытные сведения, которые удивятВидео

16:44

"Есть к кому возвращаться домой": Киркоров огорошил переменами в личной жизниВидео

16:40

"Делаю политический каминг-аут": Пригожин собрался баллотироваться в президенты УкраиныВидео

16:25

"Я врала": Селена Гомес рассказала о своем отношении к боди-позитивуВидео

16:02

Ремонт будет самым крутым: 4 модных цвета для покраски стенВидео

15:58

Вселенная наградила красотой и умом: женщины этих знаков зодиака очаровывают мужчинВидео

15:55

"Надели мешок и поволокли": предатель Медведчук устроил плаксивое шоу на росТВВидео

15:46

Секретный ингредиент: Netflix покажет документальный фильм про борщ

Реклама
15:46

Эту ошибку повторяют почти все: что мы забываем сделать с яйцами перед приготовлением

15:41

Какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях: 4 варианта для чудесного настроения веснойФото

15:06

"Запустят катастрофические бои": астролог назвала новую цель РФ и 3 опасных города в УкраинеВидео

14:56

Весной первые танки Leopard 1 должны появиться в Украине - Минобороны ДанииВидео

14:43

Уничтожены два десятка оккупантов: под Мариуполем прилетело по местоположению россиянВидео

14:35

Угроза вступления Беларуси в войну: эксперт оценил риски для Лукашенко

14:24

Их лучше не трогать: названы знаки зодиака, которые могут устроить "катастрофу" обидчикуВидео

14:16

Что именно повышает давление: как не дать "тихому убийце" распоясатьсяВидео

14:13

Все деньги можно потерять: приметы на 12 марта и что нельзя делать

14:10

Кулинарный шедевр за 15 минут: аппетитные булочки из 3 ингредиентов - рецепт закускиВидео

13:53

Возлюбленная "Да Винчи" Алина опубликовала трогательное видео с погибшим героемВидео

13:34

Почему нельзя смотреть в телефон мужа: последствия того не стоят

13:32

РФ накрыла Херсон артогнем: люди погибли прямо у магазина, есть раненые

13:06

"Эй, жадное брюхо": Усик согласился драться с Фьюри, если тот пожертвует украинцам 1 млн фунтовВидео

12:48

ВСУ идут вперед на Луганщине: сорвали наступление РФ, выбивают врага у Сватово

12:46

Ох уж эти американцы: почему люди в США не используют ёршик для унитазаВидео

12:32

"Это кремлевский вброс": Скрипка объяснил свой "наезд" на Потапа и Дорофееву

12:15

Кричат о переименовании Украины: в РФ вспыхнула истерика из-за предложения изменить название РоссииВидео

12:10

Лукашенко не хочет начинать войну с Украиной, он пытается вести игру с Западом - КарбалевичЭксклюзив

11:53

"Не нужно потом хоронить": полковник рассказал почему русские безжалостно кидают в бой "вагнеровцев"Видео

Реклама
11:42

Наступление ВСУ не за горами: Украина выигрывает время в Бахмуте — Сырский

11:31

"До конца года все может закончиться": полковник спрогнозировал ход войныВидео

10:43

"Пытали током и спрашивали, где Бандера": украинский священник рассказал об ужасах российского пленаВидео

10:34

Воспитательница, уволенная за фото в купальнике, отсудила 120 тысяч гривен компенсацииВидео

09:41

"Здесь санитары нужны": РФ созвала Совбез ООН из-за "русофобии", Кислица жестко ответилВидео

09:38

Переименовать Россию на Московию: Зеленский дал поручение КабминуВидео

09:25

Гороскоп на сегодня 11 марта 2023: Рыбам – шанс изменить жизнь, Весам - выгораниеВидео

09:01

У ВСУ есть три плацдарма для контрнаступления на врага - военный экспертВидео

09:00

Окружения в Бахмуте не будет, никто не станет удерживать город, которого нет – полковник ИльницкийЭксклюзив

08:35

РФ готовит линию обороны в глубоком тылу: в ISW объяснили, зачем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять