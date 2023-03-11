Собирала средства несколько лет: 10-летняя девочка передала 120 тысяч на авто для пограничников

Отдать все свои сбережения на нужды защитников Украины школьницу вдохновили родители, которые постоянно помогают нашим военнослужащим.

Школьница передала 120 тысяч гривен на авто для пограничников / Государственная пограничная служба Украины

10-летняя Маша из Умани Черкасской области передала на поддержку Сил обороны Украины 120 тысяч гривен. Пример девочки показывает, что в Украине растет поколение патриотов и сознательных людей.

Как сообщает Госпогранслужба, средства Машенька собирала в течение нескольких лет, однако после полномасштабного вторжения страны-агрессора России в Украину мечты и ценности девочки изменились.

Отмечается, что отдать все свои сбережения на нужды защитников Украины школьницу вдохновили родители, которые постоянно помогают нашим военнослужащим.

видео дня

"На донат Машеньки уже приобрели внедорожник. Это авто поможет пограничникам уничтожать врагов и освобождать нашу землю от захватчиков!" - сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Напомним, ранее мать бойца из Ровенской области профинансировала строительство спортивной площадки в поселке за деньги, выделенные государством после гибели сына. Иван Клюйко погиб в бою весной 2022 года. Мария Пешко после гибели сына на войне Ивана Клюйка нашла силы не только жить дальше, но и помогать другим.

Также сообщалось, что пенсионер из Черновицкой области Николай Шевчук передал ВСУ все свои сбережения - почти 400 тысяч гривен. Эти деньги 83-летний мужчина собирал более 10 лет. Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинца орденом "За заслуги" III степени.

Вас может заинтересовать: