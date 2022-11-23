Пенсионер из Буковины отдал все свои деньги ВСУ: мужчину наградили орденом

Николай Шевчук отдал все свои сбережения ВСУ / Скриншот видео Суспільне

Пенсионер из Черновицкой области Николай Шевчук передал ВСУ все свои сбережения - почти 400 тысяч гривен. Эти деньги 83-летний мужчина собирал более 10 лет. Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинца орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Указ был обнародован на сайте главы государства 21 ноября.

"Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени Шевчука Николая Григорьевича – пенсионера, Черновицкая область", – говорится в документе.

Николай Григорьевич получил орден "за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях военного положения, верность украинскому народу".

Николай Шевчук / Скриншот видео Суспільне

Как передает Суспільне, мужчина рассказал, что все эти годы почти ничего себе не покупал – овощи и фрукты выращивает на даче, одежду покупает на барахолках, а дети уже взрослые и обеспечивают себя сами.

"Обращаюсь ко всем богачам: не прячьте свои деньги! Помогите государству, армии, чтобы прогнать агрессора!" – призвал украинец.

Как сообщал Главред, в Сумах 85-летний горожанин Николай Иванович продал свою недвижимость (квартиру и дачный участок) и передал 35 тысяч долларов (около 1,4 млн гривен) на нужды ВСУ.

В Сумской области 6-летний мальчик отдал украинским военным свой квадрокоптер, который ему подарили на день рождения. Он решил отдать свой подарок, как только услышал, что дроны нужны ВСУ.

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