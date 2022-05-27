Соизмеримо с "ЛНР" и "ДНР": Вятрович рассказал, что делает украинцев слабее

Владимир Вятрович объяснил недопустимость присваивания звание героя тому или иному населенному пункту.
Использование российских и советских нарративов и их обновление в современности категорически неправильно, заявил народный депутат, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.
Таким образом он прокомментировал в ходе чата в Главреде вопрос о том, что Харьков иногда называют "первой столицей Украины".
"Харьков – первая столица" – для меня соизмеримо со словами "ЛНР" или "ДНР". Это – недопустимые российско-советские нарративы, использование которых делает нас слабее", - подчеркнул историк.
Он пояснил, что поэтому отрицательно относится к инициативе присваивать звание героя тому или иному населенному пункту.
"У нас должны быть не города-герои, а города героев, города непокоренные. Мы должны чествовать те местности, тех людей, которые противились российской агрессии. А не повторять какие-нибудь российские конструкции", - добавил Вятрович.
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Ранее Вятрович заявил о том, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины должен завершиться.
Нардеп считает, что в окружении президента должны способствовать тому, чтобы в Украине исчезла московская церковь, "которая является не столько религиозной организацией, сколько враждебной агентурой РФ".
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