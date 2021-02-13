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Эксперт оценил шансы Разумкова стать президентом

13 февраля 2021, 04:40
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В Украине все кандидаты в президенты, как правило, в свое время занимали пост премьер-министра. Ни один спикер не мог претендовать на высший президентский пост.

Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков может отправиться в "вольное плавание". В частности, в случае проведения досрочных выборов политик может создать свой собственный политический проект.

Такое мнение озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, передает Главред.

"Понятно, что он (Разумков, - ред.) показывает свою политическую состоятельность – ему грустно смотреть на рейтинги Слуги народа. Как человек, который работал политконсультантом, он понимает, что тенденция неутешительна, и в случае досрочных выборов вместо тех 18%, которые Слуге народа дают сейчас, будет около 10", - считает Загородний.

Читайте такжеСМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера РадыЭксперт также прокомментировал информацию СМИ о том, что Разумкову якобы готовят замену на должности главы парламента. Его преемником может стать заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук. Загородний считает, что данное решение могут не поддержать сами депутаты парламента.

"Стефанчук, конечно, верен правящей партии, но с его назначением могут возникнуть большие трудности, так как парламент – это не казарма, чтобы все побежали что-то делать в едином порыве", - считает он.

Что касается шансов Разумкова стать главой государства, то Загородний отметил, что в Украине ни один спикер не мог претендовать на высший президентский пост.

"Все кандидаты в президенты, как правило, бывшие премьер-министры: Тимошенко, Ющенко, Янукович. И у Гройсмана тут более выигрышная позиция. Он тоже бывший премьер, у него есть собственная партия, но вопрос в том, нужен ли Разумков Гройсману, так как вряд ли две хозяйки смогут ужиться на одной кухне. Гройсман сам по себе лидер, он сейчас критикует правительство, потому я ни вижу смысла в этом союзе. Теоретически такое возможно, но это будет больше напоминать союз ужа с ежом", - считает эксперт.

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Напомним:

  • Социологическая группа Рейтинг провела опрос, по результатам которого выяснилось, кому из украинских политиков больше всего доверяют украинцы в начале февраля 2021 года.
  • Согласно опросу, спикеру парламента Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают его.
  • Опрос, проведенный Центром Разумкова с 29 января по 3 февраля, свидетельствует, что почти половина украинцев хочет проведения досрочных выборов президента Украины.
  • Если бы во второй тур президентских выборов вышли спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и действующий президент Владимир Зеленский, то Зеленский стал бы победителем.
  • Главу парламента поддержали бы 39,9% тех, кто будет принимать участие в выборах и определился, за кого голосовать, а Зеленского – 60,1%.
  • В то же время, по данным исследования, Разумков во втором туре победил бы пятого президента Петра Порошенко и лидера партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрия Бойко.

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