Эксперт оценил шансы Разумкова стать президентом

Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков может отправиться в "вольное плавание". В частности, в случае проведения досрочных выборов политик может создать свой собственный политический проект.

Такое мнение озвучил политический и экономический эксперт Тарас Загородний, передает Главред.

"Понятно, что он (Разумков, - ред.) показывает свою политическую состоятельность – ему грустно смотреть на рейтинги Слуги народа. Как человек, который работал политконсультантом, он понимает, что тенденция неутешительна, и в случае досрочных выборов вместо тех 18%, которые Слуге народа дают сейчас, будет около 10", - считает Загородний.

Читайте такжеСМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера РадыЭксперт также прокомментировал информацию СМИ о том, что Разумкову якобы готовят замену на должности главы парламента. Его преемником может стать заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук. Загородний считает, что данное решение могут не поддержать сами депутаты парламента.

"Стефанчук, конечно, верен правящей партии, но с его назначением могут возникнуть большие трудности, так как парламент – это не казарма, чтобы все побежали что-то делать в едином порыве", - считает он.

Что касается шансов Разумкова стать главой государства, то Загородний отметил, что в Украине ни один спикер не мог претендовать на высший президентский пост.

"Все кандидаты в президенты, как правило, бывшие премьер-министры: Тимошенко, Ющенко, Янукович. И у Гройсмана тут более выигрышная позиция. Он тоже бывший премьер, у него есть собственная партия, но вопрос в том, нужен ли Разумков Гройсману, так как вряд ли две хозяйки смогут ужиться на одной кухне. Гройсман сам по себе лидер, он сейчас критикует правительство, потому я ни вижу смысла в этом союзе. Теоретически такое возможно, но это будет больше напоминать союз ужа с ежом", - считает эксперт.

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Напомним: