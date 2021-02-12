Новый Зеленский или забытый Литвин: есть ли шансы у Разумкова стать президентом

Дмитрий Разумков рискует повторить политическую карьеру экс-главы ВРУ Владимира Литвина / УНИАН

В украинском политикуме уже некоторое время витают слухи о возможной отставке главы парламента Дмитрия Разумкова. Подогревает их как излишняя самостоятельность спикера ВРУ, из-за чего Банковая уже несколько раз оказывалась в неловком положении, так и шаги самого Разумкова, непрозрачно намекающие на его политические амбиции.

Эксперты, опрошенные Главредом, уверяют – на данный момент громко хлопать дверью не выгодно самому Разумкову, иначе он рискует повторить политическую судьбу своих предшественников в кресле спикера.

Конфликт с Банковой

Отметим, что активно говорить об отставке Разумкова стали на прошлой неделе, когда глава парламента, являясь членом Совета нацбезопасности, демонстративно отказался поддерживать введение санкций против каналов Медведчука.

Однако несогласие с указом президента – далеко не первый случай неповиновения со стороны Разумкова. В октябре прошлого года он в такой же манере ставил под сомнение президентский законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", которым Владимир Зеленский предлагал уволить весь состав Конституционного суда Украины и начать отбор новых судей после того, как КСУ отменил уголовную ответственность за ложь чиновников и судей в электронных декларациях.

Тогда Разумков подал в Раду законопроект, альтернативный президентскому и именно его поддержал профильный комитет парламента.

"Позиции, которые были отражены в законопроекте Владимира Александровича, в некоторой степени отличались от того, что было предложено Верховной Радой. И это не был альтернативный проект к президентскому в полном смысле слова. Мы исходили из того, что этот путь разрешения кризиса действительно был абсолютно идеальным, но он был таким, который бы дал возможность в новый год войти с реальным механизмом декларирования, чтобы не дать возможность никому отойти от этого", — объяснял тогда Дмитрий Разумков.

Читайте такжеРазумков поведал о своих разногласиях с ЗеленскимВ результате президенту ничего не оставалось, кроме как отозвать свой проект закона.

Собственно, именно после этого в кулуарах парламента и всевозможных телеграм-каналах поползли упорные слухи о размолвке спикера и президента, которую сам Разумков отрицал и утверждал, что не понимает "о каком конфликте идет речь".

Но судя по всему, конфликт все же имеет место, ведь теперь Разумков уверяет, что не станет поддерживать кандидатуру и. о. министра энергетики Юрия Витренко в случае третьей попытки его назначения первым вице-премьером - министром энергетики, что, с учетом упорства, является ключевым вопросом для Банковой и, по-видимому, лично для Зеленского. "Я стараюсь быть последовательным", - объяснял свою точку зрения Разумков в одном из интервью.

Вероятность "развода"

Депутат Слуги народа Александр Качура в комментарии Главреду заявил, что разговоры о возможной смене спикера – не более, чем очередная попытка недоброжелателей рассорить монобольшинство.

"Разумков – фигура внефракционная и имеет право на собственную точку зрения. Но это не значит, что в его отношении будут производиться какие-то действия. В таком ключе [замены спикера] этот вопрос даже не обсуждается. Думаю, что это информационная атака, чтобы расшатать ситуацию внутри фракции", - сказал Качура.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний варианта "развода" пары Зеленский-Разумков и вольного плавания последнего не исключает.

"Понятно, что он показывает свою политическую состоятельность – ему грустно смотреть на рейтинги Слуги народа. Как человек, который работал политконсультантом, он понимает, что тенденция неутешительна и в случае досрочных выборов вместо тех 18%, которые Слуге народа дают сейчас, будет около 10. Потому возможно, он пойдет со своим политическим проектом – тем более, что он уже начал снимать ролики, что сильно похоже на старт своей собственной кампании", - считает Загородний.

Читайте такжеСМИ узнали о планах по отставке Разумкова: назван кандидат на пост спикера РадыПо словам Загороднего, замену Разумкова на заместителя главы парламента Руслана Стефанчука, которого в СМИ называют его возможным преемником, могут не поддержать сами депутаты Рады.

"Стефанчук, конечно, верен правящей партии, но с его назначением могут возникнуть большие трудности, так как парламент – это не казарма, чтобы все побежали что-то делать в едином порыве", - добавил эксперт.

Судьба Литвина

Стоит отметить, что на данный момент у Разумкова один из самых высоких рейтингов доверия среди украинских политиков – по данным социологов, от 26 до 32%, в то время как президентский рейтинг, куда с недавних пор стали активно включать спикера Рады, даже не дотягивает до 3%.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко поясняет, что делать ставку только на рейтинг доверия и начинать с этого президентскую кампанию для Разумкова будет большой ошибкой.

"Для старта это неплохой показатель, но это не рейтинг одного из фаворитов президентской гонки. По президентскому рейтингу Разумков в конце первой десятки потенциальных претендентов на пост главы государства… Есть у меня большое подозрение, что некоторые "интересанты" через раскручивание этой темы искусственно стимулируют политические амбиции Дмитрия Разумкова и подталкивают его к фальстарту", - пишет политолог на своей странице в Фейсбуке.

Сам Разумков, к слову, любые разговоры о продолжении политической карьеры отдельно от Слуги народа, как в качестве кандидата в президенты, так и главы новой политсилу, пресекает, называя их конспирологическими.

Эксперты убеждены, что уходить сейчас с поста спикера – не самый подходящий момент для политика, ведь тогда Разумков автоматически может пропасть из виду избирателей и, соответственно, вовсе попрощаться с дальнейшей политической карьерой.

Ведь на данный момент он - второй человек в государстве и в случае досрочной отставки Зеленского, если таковая произойдет, он может стать и.о. президента, что сулит совершенно другой старт политической карьеры. Прежде всего президентской, однако пока, на должности спикера, он вполне рискует повторить судьбу своих предшественников в этом кресле.

Читайте такжеУ кого есть шанс стать следующим президентом Украины: опубликован свежий рейтинг"По большому счету, сейчас Разумков – помолодевшая копия Владимира Литвина. В 2005 году у него тоже был третий рейтинг в стране – 12,5%, но ровно до того момента, пока он не решил баллотироваться. Как только он пошел на выборы, его рейтинг упал ниже 5% благодаря работе ближайших конкурентов. Разумкову негативный имидж пока не начали создавать, а из позитивного ему и самому пока особо нечего предъявить, в отличие от Порошенко или Зеленского, которых до политики знали по успешному бизнесу", - рассказал Главреду руководитель фонда "Украинская политика", политолог, историк Кость Бондаренко.

В то же время, без привязки к президентству, в соцсетях некоторое время назад активно обсуждался возможный альянс Разумкова с экс-премьером Владимиром Гройсманом в отдельной политсиле. Однако, как уверяют эксперты, навряд ли политики смогут найти общий язык.

"В Украине ни один спикер не мог претендовать на высший президентский пост. Все кандидаты в президенты, как правило, бывшие премьер-министры: Тимошенко, Ющенко, Янукович. И у Гройсмана тут более выигрышная позиция. Он тоже бывший премьер, у него есть собственная партия, но вопрос в том, нужен Разумков Гройсману, так как вряд ли две хозяйки смогут ужиться на одной кухне. Гройсман сам по себе лидер, он сейчас критикует правительство, потому я ни вижу смысла в этом союзе. Теоретически такое возможно, но это будет больше напоминать союз ужа с ежом", - считает Загородний.